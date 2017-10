Lenovo predstavio novu ThinkSystem generaciju serverskih, mrežnih i skladišnih rešenja

Kompanija Lenovo danas je predstavila novu porodicu ThinkSystem serverskih, mrežnih i softverskih rešenja, kao i rešenja za data centre, zasnovanih na Intel platformi, koja klijentima nude značajne prednosti, kao što su veća prilagodljivost i jednostavnost, i manji troškovi. Neka od ovih rešenja predstavljena su tokom 2017. na brojnim svetskim sajmovima i konferencijama, a od sada će biti dostupna i kompanijama u Srbiji.

Kompanija Lenovo ove godine obeležava 25 godina Think kvaliteta, performansi i pouzdanosti. Lenovo ThinkSystem rešenja za data centre organizacijama omogućuju fleksibilne resurse koji se mogu prilagoditi evoluirajućim potrebama poslovanja.

Novi, potpuno redizajniran, ThinkSystem portfolio zasnovan na Intel® Xeon® skalabilnim procesorima, predstavlja zlatni standard za industriju pod jedinstvenom robnom markom, koji obuhvata servere, skladišne i mrežne sisteme. ThinkAgile je potpuno novi portfolio softverski definisanih rešenja zasnovan na platformi Lenovo ThinkSystem – prilagođava se promenljivim potrebama IT-a, istovremeno smanjujući kompleksnost i troškove karakteristične za ovu industriju.

„Veliko mi je zadovoljstvo da su nova ThinkSystem rešenja od danas dostupna i klijentima u Srbiji, i ovo predstavlja značajan korak kompanije Lenovo ka unapređivanju korisničkog iskustva u oblasti servera, mrežnih i softverski rešenja i data centara. Na globalnom nivou, mi držimo vodeću poziciju u oblasti zadovoljstva korisnika i pouzdanosti x86 servera, zajedno sa novim brendovima ThinkSystem i ThinkAgile, a želimo da ovo zadovoljstvo prenesemo i na klijente u Srbiji, tako što ćemo im obezbediti da na najbolji mogući način rešavaju najizazovnije poslovne zadatke i omogućimo im da postanu digitalni lideri u njihovim industrijama“, izjavio je Srđan Vučićević, DCG Direktor, South East Europe, u kompaniji Lenovo.

ThinkSystem serveri su bazirani na standardizovanim komponentama servera,kako bi kupovina i servisiranje različitih modela bili jednostavniji. Proizvodi mogu imati od 2 do maksimum 8 procesora, pri čemu je model sa 8 procesorskih jedinica prvi u ovoj industriji koji je ugrađen u 4U mehanički format.

Novi integrisani XClarity kontroler obezbeđuje direktan ili daljinski pristup i kontrolu sistema, dok jednostavan i intuitivan korisnički interfejs omogućuje administratorima da rade čak 6 puta brže, u poređenju sa radom na modelima nekih prethodnih generacija.

Dostupnost

Većina novih ThinkSystem proizvoda već su dostupni za poručivanje preko poslovnih partnera kompanije Lenovo.