Lenovo predstavlja nove inteligentne uređaje i rešenja za preduzeća

Godišnji događaj Transform 3.0 – Accelerate kompanije Lenovo je mesto gde se komercijalni poslovni korisnici i partneri, ljudi koji pišu o „tech“ industriji, kupci uređaja za mala i preduzeća srednje veličine, i ljubitelji tehnologije okupljaju kako bi na velikom ekranu videli najnovija komercijalna rešenja, uključujući posvećenost kompanije Lenovo inteligentnoj transformaciji radnog mesta i pametnijem poslovanju.

Vizualizujte poslovni potencijal AR/VR

Od PC uređaja do proširene stvarnosti (AR), Interneta stvari (IoT) i bezbednosnih rešenja istaknutih na ovogodišnjem događaju, kompanija Lenovo ne pokazuje znakove usporavanja već udvostručuje obećanje da će obezbediti pametniju tehnologiju za sve, sa širokim opsegom potpuno novih inovacija u svim kategorijama.

Kreiran kao deo inicijative za pametnije poslovanje kompanije Lenovo, ThinkReality™ je skoro pokrenut pod-brend koji preduzećima donosi pristup baziran na rešenjima i koji se sastoji iz softvera i hardvera. Dizajniran je da pomogne radnicima u preduzeću pri korišćenju AR aplikacija, platforma omogućuje korisnicima da se povežu, međusobno deluju i sarađuju sa 3D digitalnim informacijama u stvarnom svetu, poboljšavajući svoju kontekstualnu svest i efikasnost. Prvi uređaj u portfoliju ThinkReality rešenja, ThinkReality A6, je lagan uređaj koji se nosi na glavi dok ruke ostaju slobodne i može biti korišćen za razvijanje i jednostavnih i složenih AR rešenja za preduzeća koja žele da uvećaju produktivnost svoje radne snage.

Lenovo i Microsoft IoT saradnja

Na događaju Accelerate, kompanija Lenovo je izložila ThinkIoT ponude omogućene od strane platforme Azure. Sada, klijenti koji upotrebljavaju Microsoft Azure rešenja za IoT, AI i upravljanje podacima, mogu to činiti korišćenjem celokupnog spektra ponuda kompanije Lenovo, uključujući ECP300 rubni mrežni prolaz i IOT510C pametnu kameru, ThinkCentre Nano IoT i ThinkSystem SE350 krajnji server.

ThinkCentre Nano i Nano IoT

Dizajniran da pruži snažan performans u ultra-prenosivoj veličini, ThinkCentre M90n je najkompaktnija komercijalna serija desktop računara na svetu. Modeli su veliki kao trećina revolucionarnog ThinkCentre Tiny i godišnje uštedi do 30 procenata energije, u poređenju sa tradicionalnim desktop računarima. Ovo ih čini savršenim za korišćenje u zbijenim pozivnim centrima ili u okruženju gde je prostor ograničen.

Sa najmanjim faktorom forme na tržištu, ThinkCentre M90n-1 Nano svakom korisniku donosi praktičnost usled štednje prostora i održivost zato što može da stane praktično bilo gde – iza monitora, ispod stola, ili na policu sa knjigama, nudeći radno okruženje u kome se dele stolovi bez nereda.

Napravljen da bude energetski efikasan sa neverovatno „tihim“ dizajnom bez ventilatora, ThinkCentre M90n-1 Nano IoT ima širi termalni raspon (0-50 °C) i dizajniran je za veće vibracije i termalna okruženja kao što je proizvodnja. Nano IoT uvećava odazivost i pouzdanost tako što omogućuje brzo prenošenje informacija između povezanih IoT periferija, senzora i uređaja, čak i u oštrijim komercijalnim sredinama.

ThinkBook 14s i 13s

Kompanija Lenovo izbacuje novi pod-brend posvećen malim i preduzećima srednje veličine (SMBs) zvani ThinkBook – počevši od nove linije ultra-tankih laptopova koji su prenosivi, laki za upotrebu, orijentisani prema željama klijenata i koji će bez sumnje će pomoći osnaženje uspešnih poslovnih lidera sutrašnjice.

U ovom svetu koji je sve više onlajn, modernim radnicima treba aerodinamičan laptop koji mogu da koriste za saradnju sa gotovo bilo koje udaljene lokacije, i nijedna druga grupa ne koristi pametnu tehnologiju kako bi povećala produktivnost kao što to čine informatički pismeni radnici naredne generacije. U skladu sa istraživanjem sprovedenim među kupcima, ThinkBook je specijalno dizajniran za mala i srednja preduzeća koja kupuju laptopove zbog uočenih prednosti vezanih za dizajn i cenu ali više ne mogu da racionalizuju nedostatak širih usluga i garancija – srž potreba preduzeća bilo koje veličine. ThinkBook omogućuje firmama u usponu da zadrže konkurentnu prednost kada je reč o privlačenju današnjih mladih, inženjera dobro upućenih u tehnološka dostignuća – uređajima koji istovremeno izgledaju dobro i isplativi su.

ThinkPad X1 Extreme Gen 2

Napravljen za napredne poslovne korisnike, ThinkPad X1 Extreme Gen 2 je savršeno tanak i lagan Windows 10 laptop koji odgovara njihovom mobilnom načinu života kao i visokim performansama računarskih potreba. Sa unapređenim karakteristikama za zabavu uključujući svetliji opcioni 4K OLED tač displej koji sadrži Dolby Vision® i Dolby Atmos® Speaker System, ThinkPad X1 Extreme Gen 2 je moćan laptop od 15 inča, dizajniran za informacijski intenzivna radna opterećenja od uređivanja video zapisa i fotografija do renderovanja grafike, AR/VR aplikacija i više.