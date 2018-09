Lenovo predstavlja pametna rešenja i partnerstva na događaju Transform 2.0

Danas na događaju Transform 2.0, kompanija Lenovo najavila je seriju novih proizvoda, partnerstava i rešenja koji pokazuju strategiju inteligentne transformacije kompanije, a namenjeni su poslovnim korisnicima. Ova strategija odražava jedinstvenu perspektivu poslovanja kompanije Lenovo o tome kako izgraditi end-to-end rešenja sa pametnim funkcijama koje transformišu preduzeća i poboljšavaju korisničko iskustvo.

Inteligentna Transformacija će otkriti i restrukturirati celokupne sisteme proizvodnje, mendžmenta i globalnog upravljanja. Pokreću je nove tehnologije, uključujući veštačku inteligenciju, proširenu realnost, internet stvari, blokchain tehnologiju i 5G konekcije. Kompanija Lenovo je superiorna u ovim kompetencijama baziranih na cloudu, distribuiranih putem infrastruktura uključujući i mreže i isporučenih putem uređaja.

Današnje najave su odgovor na potražnju za novim uređajima i računarima koji zadovoljavaju zahteve kupaca i potrošača, koristeći potencijal podataka, računarsku moć cloud sistema i mašinskog učenja.

Yang Yuanqing, izvršni direktor kompanije Lenovo, izjavio je:,,Danas sa vama delimo objave o vodećim partnerstvima i proizvodima na tržištu, čime potvrđujemo našu posvećenost u realizaciji velikog potencijala inteligentne transformacije. Od najvećeg portfolija uređaja u svetu, vođstva u segmentu data centara, do inteligentnh vertikalnih rešenja koje pokreće algoritam, kao i jakim partnerstvima koje je kompanija Lenovo izgradila tokom decenija, izgradili smo kompletnu šemu za Inteligentnu Transformaciju. Lenovo je kompanija koja je spremna za budućnost, ali takođe i partner koji pomaže kompanijama širom sveta na putu inteligentne transformacije, svakoga dana.”

Inovacije koje se dešavaju u kompaniji Lenovo stvaraju kapacitet i računarsku moć za konekcije koje menjaju poslovanje i društvo.

Lenovo Data Center grupa (DCG) objavljuje strateško partnerstvo

Poslovne odluke i partnerstva kompanije Lenovo poboljšavalju društvo današnjice, kao i budućnosti, sa ciljem osnaživanja svojih kupaca i partnera prilikom prilagođavanja, razvoja i navigacije današnjim ekonomskim uslovima u procesu transformisanja svog poslovanja. Danas, kompanija Lenovo je objavila novo partnerstvo sa kompanijom NetApp (NASDAQ: NTAP), vodećom kompanijom u sektoru podataka za hibridni oblak. Ovo višemilionsko gobalno strateško partnerstvo pomoći će korisnicima da modernizuju svoje IT arhitekture i ubrzaju digitalnu transformaciju. Koristeći snage obe kompanije, Lenovo i NetApp će razviti i doneti na tržište nove proizvode visokih performansi, kao i fleš memoriju sedeće generacije i rešenja koji se kreću od ivice do središta mreže i do clouda. Ovo partnerstvo uključuje novi zajednički poduhvat u Kini, u cilju pružanja lokalizovanih rešenja za najbrže rastuće tržište skladištenja i podataka na svetu.

Kirk Skaugen, izvršni potpredsednik kompanije Lenovo i predsednik Data Center grupe, izjavio je: „Kompanija Lenovo nastavlja da menja tržište podataka svojim rešenjima orijentisanim na kupca. Današnja najava sa kompanijom NetApp pokazuje našu posvećenost u pružanju najboljih ponuda za skladištenje i upravljanje našim kupcima. Naš legacy-free pristup prema razvoju data center proizvoda i usluga znači da radimo sa najboljim partnerima u industriji kako bismo pružili pravu tehnologiju za korisnike koji se bave Inteligentnom Transformacijom.”

Lenovo Intelligent Device grupa (IDG) objavljuje rešenja za bezbednost i upravljanje softverom

Danas je kompanija Lenovo najavila ThinkShield, novi pristup u obezbeđivanju uređaja tokom njihovog životnog ciklusa. S obzirom da kompanije moraju da zaštite osetljive podatke više nego ikada, ThinkShield poseduje skup tehnologija i kontrola, od BIOS i firmware overavanja autentičnosti i upravljanja fizičkim/virtuelnim krajnjim tačkama, preko zatvaranja kamere i čitača otiska prsta, do upravljanja lancima snabdevanja. Radom sa partnerima kao što su Intel, MobileIron ​​i Absolute, kompanija Lenovo daje korisnicima i administratorima više načina da drže podatke bezbednim i sigurnim.

Tom Garrison, potpredsednik klijentske računarske grupe i generalni direktor DCC (Desktop, Commercial & Channel) sektora kompanije Intel, izjavio je: „Intel i Lenovo imaju dugogodišnje partnerstvo u pokretanju inovacija sa vrha Intel® vPro ™ platforme, pa do svih oblasti bitnih za poslovanje, kao što je bezbednost. Lenovo ThinkShield ide još jedan korak dalje uz funkcije kao što su transparentni lanci snabdevanja i multifaktorna autentikacija, što ga čini moćnim rešenjem u zaštiti savremene moderne radne snage.”

Organizacije se kreću ka SaaS (software-as-a-service) servisima, uz 73 odsto organiyacija koje izveštavaju da će do 2020. godine 80% njihovih poslovanja biti na cloudu. Poslovne jedinice, funkcionalna odeljenja, timovi i pojedinci kupuju SaaS kako bi izgradili vlastite tehnološke zalihe, i to rade bez IT službi. Sada, sa uslugom Lenovo AirStack, prvim rešenjem za upravljanje ove vrste, organizacije mogu da kontrolišu sve zalihe podataka identifikovanjem, upravljanjem i optimizacijom svojih softverskih ulaganja.

Lenovo je takođe predstavio najnoviji dodatak premijum laptop portfoliju ThinkPad X1 Extreme, ThinkPad X1 Extreme. Tanak i lagan Windows 10 laptop je dizajniran za napredne korisnike koji imaju potrebe za visokim performansom računara i prvi je uređaj koji uključuje diskretnu NVIDIA grafiku. Idealan je za intenzivno radna okruženja, video i foto uređivanje, grafički prikaz i virtualne i mešovite reality aplikacije.

Kako bi doprineo opsegu uređaja i rešenja, Lenovo pomaže u transformisanju produktivnosti i saradnje, čime omogućava korisnicima da rade “pametnije”, uz inovativne tehnologije koje su u nastanku. Putem pametnih IT alata, kompanija Lenovo ima za cilj da pokrene komercijalnu transformaciju kroz tehnologiju, uz postizanje svrsishodnih inovacija kroz proces Inteligentne Transformacije.

Christian Teismann, viši potpredsednik i generalni direktor kompanije Lenovo Worldwide Enterprise Business, kaže:,,Poslovni korisnici su navuknuti da u svojim domovima imaju najbolju tehnologiju, najnovije telefone, tablete, računare i pamete uređaje. Oni očekuju istu tehnologiju na poslu. Korisnici žele pametnije interakcije sa boljim ekranima, dodirom, zvukom i glasom, kao što im je omogućeno na novom ThinkPad X1 Extreme uređaju. Oni žele bolje alate za saradnju kao što je ThinkSmart Hub, kao i jača bezbednosna rešenja kao što je ThinkShield koji štiti njihove uređaje, identitet i podatke. Nijedna druga kompanija nema iskustvo i opseg hardvera, softvera i rešenja kako bi zadovoljila ta očekivanja. “