Lenovo predstavlja svoju viziju pametnih prostora za sastanke novom ThinkSmart Hub tehnologijom na Infocomm-u 2018

Kompanija Lenovo predstavila je svoj portfolio rešenja za prostorije za sastanke, uključujući i novi ThinkSmart Hub 700 na događaju Infocomm 2018. Mi investiramo u tehnologiju i partnerstva kako bismo transformisali isksutvo u prostorijama za sastanke.

Želimo da neefikasne i frustrirajuće prostore, koje između ostalog odlikuju nepouzdana povezanost, loš zvuk, nedostatak deljenja sadržaja, previše kablova, priključaka za uređaje i električnu energiju, pretvorimo u efikasna i produktivna mesta.

Nove softverske i hardverske platforme rešenja ThinkSmart Hub 700 omogućavaju:

· Lokalnim i udaljenim korisnicima da se brzo povežu i dele sadržaj istovremeno sa bilo kog uređaja, bilo da je žični ili bežični

· Inteligentnom hardveru sa senzorima da detektuje prisustvo učesnika koji se nalaze u prostoriji i jednostavno upari njihove uređaje

· Emitovanje jasnog zvuka putem Dolby Audio™ sistema zvučnika, koji sadrži poboljšane zvučnike razvijene u saradnji sa kompanijom Dolby

· Besprekorno funkcionisanje unificiranih platformi za komunikaciju poput rešenja Skype for Business, Zoom ili BlueJeans.

Platforma ThinkSmart Software predstavlja sveobuhvatnu konzolu za upravljanje koja pokreće stvaranje novih projekata kroz sledeće etape:

· Prostor u kome se nalazite – omogućava korisnicima da brzo pokrenu zakazane ili ad hoc sastanke

· Orijentisanost na klijenta – nudi „Client“ aplikacije koje pomažu korisnicima da se lako povežu i dele sadržaj

· Sveobuhvatne mogućnosti održavanja – pomaže administratorima pri održavanju i primeni rešenja ThinkSmart Hub 700, pruža sveobuhvatne mogućnosti izveštavanja o stanju prostorije i telemetrije prostora za sastanke

Preduzećima je potrebna kreativna kolabaracija kako bi efektivno funkcionisala u današnjem digitalnom i globalnom svetu. Baš iz tog razloga, optimizacija radnog prostora se tako visoko kotira na listi prioriteta mnogih korisnika, posebno kada su u pitanju pametne kancelarije i prostori za sastanke. Studije su pokazale da 92 odsto preduzeća planira da sprovede inicijative transformacije radnog prostora1. Štaviše, zaposleni žele da rade „pametno“, pri čemu više od 500 odsto njih očekuje da će raditi u pametnoj kancelariji u narednih pet godina2.

Naša pametna rešenja soba za sastanke pomažu da se sastanci sprovedu i da se njima upravlja, brzo i jednostavno, omogućavajući učesnicima da se skoncentrišu na razmenu ideja, kreativnost i doprinosi efektivnosti sastanaka. Na događaju Infocomm 2018, predstavljamo rešenja koja eliminišu slabe tačke soba za sastanke, uključujući:

· Novo rešenje ThinkSmart Hub 700 koje pruža prilagodljivo iskustvo sobe za sastanke, podržavajući unificirane komunikacione platforme poput rešenja Skype for Business, Zoom i BlueJeans

· All-in-one rešenje ThinkSmart Hub 500 dizajnirano tako da iskoristi infrastrukturu rešenja Skype Room Systems infrastructure

· Desktop rešenje Intel Unite i ThinkCentre Tiny, sa fokusom na bežičnom deljenju preko različitih uređaja unutar sobe

„Više od 50 odsto zaposlenih očekuje da će raditi u pametnoj kancelariji u narednih pet godina,“ rekao je Kristijan Tejsman (Christian Teismann), viši potpredsednik i generalni menadžer za komercijalni biznis segment kompanije Lenovo. „Kompanija Lenovo posvećena je ulaganju i dostizanju liderske pozicije u okviru tehnologije pametnih kancelarija, i tome da pomogne da se ovi radni prostori za kolabaraciju definišu kroz inovativna rešenja koja pružaju odgovor na probleme korisnika. Portfolio rešenja ThinkSmart Hub predstavlja veliki korak ka podizanju angažovanosti zaposlenih i omogućavanju pametnog poslovanja.“

Demonstracija tehnologije pametnih prostora za sastanke, kompanije Lenovo, održava se na događaju Infocomm 2018 između koji traje od 6.do 8. juna u severnoj hali Las Vegas Centra za konvencije, na štandu # N33220.