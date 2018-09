Lenovo predstavlja ThinkShield

Prošle godine bilo je najviše upada na mrežu podataka, sa neverovatnih 2,6 milijardi kompromitovanih zapisa. Kompanijama su potrebni bezbednosni uređaji koji štite osetljive podatke i čuvaju ih od online pretnji, kao i od pretnji krađe identiteta.

Kompanija Lenovo je vodeća kompanija na polju IT bezbednosti na kom ostvaruje impresivne rezultate. Kako bi doprinela ovoj vrsti zaštite, kompanija Lenovo razvila je ThinkShield sistem, revolucionarni pristup obezbeđivanju uređaja tokom celog njihovog životnog ciklusa. ThinkShield rešenje štiti identitet i akreditive korisnika, kao i korisnike na mreži i njiihove lične podatke.