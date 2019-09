LG AI veš mašina sa Direct Drive motorom uskoro dostupna korisnicima

LG Electronics (LG) proširuje dostupnost svojih inovativnih mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem i ThinQ AI na bazi Direct Drive™ tehnologije na većinu evropskih tržišta do kraja godine. Sa prednostima AI DD™, nove mašine za pranje veša u stanju su da pruže dubinsko a nežno čišćenje utvrđivanjem težine i karakteristika tkanina koje se peru kako bi pružile brže i bolje rezultate.

AI DD tehnologija kompanije LG koristi mogućnosti koje pruža big data na osnovu dvadeset hiljada informacija koje se tiču upotrebe mašine za pranje veša i primenjuje podešavanja na osnovu količine i osetljivosti odevnih predmeta koji se peru u cilju pružanja najoptimizovanijeg ciklusa pranja. To garantuje izuzetno čist veš svaki put sa dodatnom prednošću smanjenja za 18 odsto štete koja se nanosi odeći, čime se produžava njen život.*

Funkcija TurboWash™ 360 kompanije LG pruža pogodnost kraćeg vremena utrošenog na pranje veša bez kompromisa u pogledu čistoće, time što za samo 39 minuta završava kompletan ciklus pranja. Pritom, 3D Multi Spray takođe pomaže da se odeća opere za manje vremena puštanjem mlazova vode u četiri različita pravca istovremeno zarad intenzivnije borbe protiv fleka. Klijenti mogu uštedeti još više vremena kombinovanjem LG AI DD mašine za pranje veša sa mašinom LG MiniWash koja staje direktno ispod nje i formira TWINWash™ sistem koji omogućava pranje dve količine veša istovremeno.

Svojom dugotrajnošću i efikasnošću koju zahtevaju klijenti u Evropi, LG AI DD mašine za pranje veša pružaju energetski razred A+++-50 odsto dobrim delom zahvaljujući inverter tehnologiji kompanije LG sa garancijom od deset godina. Zarad dodatne pogodnosti korišćenja, LG AI DD mašinama za pranje veša može se upravljati pomoću glasovnih komandi sa povezanog zvučnika koji koristi veštačku inteligenciju, a takođe se mogu kontrolisati i pratiti pomoću mobilne aplikacije ThinQ.

„Spoj ThinQ AI i dokazane Direct Drive tehnologije kompanije LG pruža klijentima prednosti bez presedana u razvoju mašina za pranje veša u proteklom veku”, izjavio je Song Dae-hjun, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Upravo je ova vrsta inovacija neophodna kako bi se zadobila srca i umovi evropskih potrošača koji očekuju samo najbolje od svojih kućnih uređaja”.

Na štandu kompanije LG u Hali 18 Messe Berlin tokom sajma IFA 2019 (od 6. do 11. septembra), LG će pružati interaktivan doživljaj igrom koja demonstrira moć AI DD i način na koji on pruža optimizovane rezultate pranja na zanimljiv i zabavan način. Saznajte više tako što ćete pratiti aktivnosti kompanije LG na sajmu IFA na društvenim medijima pod heštegom #LGIFA2019.