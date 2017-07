LG ARTCOOL klima uređaj, spas od letnje vreline

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je unapređeni ARTCOOL klima uređaj opremljen nizom pametnih karakteristika. Dizajniran prema najvišim standardima, ARTCOOL oličava lepotu, moć i vrhunske performanse, a njegov minimalistički i jednostavan stil idealno se uklapa u enterijer sofisticiranog modernog dnevnog boravka.

Elegantno tamno ogledalo i okvir na prednjoj strani doprinose izgledu uređaja, i čine ga idealnim za domove vrhunskog stila. Vrhunski dizajn aparata u kombinaciji sa naprednim funkcijama koje garantuju neverovatne performanse hlađenja, sigurno će privući pažnju svih onih koji žele da vrelinu užarenog asfalta ostave ispred vrata svoga doma.

ARTCOOL poseduje DUAL Inverter Compressor™ koji troši 70 odsto manje električne energije dok istovremeno pruža 40 odsto brže hlađenje od uređaja koji ne rade na principu inverterskog kompresora.

Uz naprednu kompresorsku tehnologiju kompanije LG, uređaj tokom rada proizvodi nizak nivo jačine zvuka, pa korisnici mogu da se neometano opuste ili odmaraju. Izdržljivost i pouzdanost kompresora garantovani su 10-godišnjom garancijom. Uređaj je opremljen i funkcijom Active Energy Control za podešavanje nivoa potrošnje energije i kapaciteta hlađenja kroz kontrolu maksimalne frekvencije motora kompresora, što omogućava korisnicima da odaberu odgovarajuće nivoe potrošnje energije i kapacitet hlađenja.

Pored toga, ARTCOOL sadrži i snažni Plasmaster jonizator koji oslobađa do tri miliona jona koji se povezuju sa štetnim česticama kako bi ih efikasno sterilisali i istovremeno neutralisali mirise.

Jaki protok vazduha koji se generiše pomoću 4-Way Swing funkcije omogućava ravnomerno raspoređen protok velike količine vazduha. Ovo naknadno stvara konzistentnu temperaturu u čitavoj sobi, a vazduh dostigne svaki ugao i pukotinu.

„Sa nestrpljenjem smo očekivali novi ARTCOOL na tržištu klima uređaja”, izjavio je Song Dae-hyun, predsednik kompanije LG Electronics i Home Appliance & Air Solutions. „Njegov prekrasan dizajn u kombinaciji sa najsavremenijim tehnološkim karakteristikama, doprineće lepoti i ugodnosti svakog modernog doma.”

Napredna Wi-Fi tehnologija i SmartThinK® aplikacija omogućavaju korisnicima da lako kontrolišu uređaj i izvan doma.

Pametna aplikacija daje članovima domaćinstva različite personalizovane opcije, omogućavajući im da odaberu željene temperature klimatizacije i memorišu ova podešavanja radi lakše kasnije upotrebe. SmartThinK® povezivanje omogućava korisnicima i da daljinski isključe klima uređaj, što je posebno pogodno za osobe koje u žurbi napuste kuću.

Pored toga, ARTCOOL poseduje funkciju Smart Diagnosis za jednostavno i brzo rešavanje problema. Smart Diagnosis nudi obaveštenja i podršku za širok spektar tehničkih problema putem pametnog telefona.