LG Centum System frižider podiže standarde u pogledu energetske efikasnosti na sajmu IFA 2018

Kompanija LG Electronics (LG) ponovo uvodi inovacije na tržište predstavljanjem svog novog frižidera sa zamrzivačem dole na sajmu IFA 2018. Inovativni frižider sa zamrzivačem dole ističe se u odnosu na konkurenciju zahvaljujući najvećoj energetskoj efikasnosti na tržištu, kao i dugotrajnošću i nizom funkcija koje omogućavanju njegovo lakše korišćenje.

Frižider je takođe prvi u industriji koji dolazi sa 20-ogodišnjom garancijom za interni kompresor. Sa Centum System tehnologijom, on je prirodan izbor za kupce koji traže napredan, efikasan frižider koji će izdržati test vremena.

Ove prednosti se ostvaruju integracijom više naprednih tehnologija kako bi se formirala dinamična rešenja usmerena ka kupcu. Ključni deo frižidera je invertorski linearni kompresor koji je 32 odsto energetski efikasniji od konvencionalnih kompresora.* Ova i niz drugih efikasnih funkcija zajedno smanjuju energetsku potrošnju frižidera sa zamrzivačem dole i daju energetski rejting od A+++ -40 odsto, koji je daleko superiorniji od konkurencije. To znači da frižider troši 40 odsto manje energije nego modeli sa energetskim rejtingom A+++ i omogućava još lakšu uštedu na računima za struju.

Napredni invertorski linearni kompresor takođe značajno povećava pouzdanost i dugotrajnost. † Pri rigoroznom testiranju proizvoda utvrđeno je da je LG Centum System frižider opremljen invertorskim linearnim kompresorom podložan primetno manjem habanju prouzrokovanim svakodnevnom upotrebom uz proizvodnju do 25 odsto manje buke.* Isto to istraživanje takođe je procenilo prosečni životni vek osnovne tehnologije frižidera na otprilike 20 godina, daleko više od konkurencije.

Iznutra, novi Centum System frižider sa zamrzivačem dole takođe je opremljen nizom funkcija koje unapređuju svežinu hrane koje sprovode u delo filozofiju usmerenosti na korisnika. Linear Cooling™ zadržava fluktuaciju temperature unutar ±0.5˚C, dok Fresh Balancer i Fresh Converter korisnicima daju pojednostavljenu kontrolu nad vlažnošću i temperaturom u cilju stvaranja idealnih uslova za svaku vrstu hrane.‡ Pored toga, DoorCooling+™ utiče na cirkulisanje hladnog vazduha od vrha mašine kako bi obezbedio ravnomerne temperature čak i u teško pristupačnim prostorima poput pregrade na prednjim vratima.

Sa elegantnim elementima dizajna koji dolikuju njegovoj naprednoj internoj tehnologiji, Centum System frižider sa zamrzivačem dole odlikuje se zapanjujućom mat crnom obradom sa nerđajućim čelikom. Besprekorni metalni touch displej na prednjoj strani i unutrašnjost koja je u potpunosti od metala upotpunjuju dizajn uz suptilnost jedinstvene elegancije.

„LG je dugo radio na razvoju frižidera sa zamrzivačem dole koji postavlja nove standarde ne samo u uštedi energije i dugotrajnosti već i u dizajnu i novi Centum System frižider sa zamrzivačem dole predstavlja kulminaciju ovih napora,” izjavio je Song Dae-hyun, predsednik kompanije LG Electronics and Home Appliance & Air Solution. „Naš premium Centum System frižider sa zamrzivačem dole će pomoći da se učvrsti LG-ova dugogodišnja vodeća pozicija na svetskom tržištu premium frižidera.”

Posetioci štanda LG-a u hali 18 Messe Berlin od 31. avgusta do 5. septembra imaće priliku da lično vide novi frižider sa zamrzivačem dole i druge inovacije za opremanje doma.