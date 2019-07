LG daje licencu za korišćenje naprednih tehnologija za frižidere kompaniji GE Appliances

Kompanija LG Electronics (LG) licencira svoju patentiranu tehnologiju za pravljenje leda u vratima frižidera, pa će se tako ona koristiti u frižiderima koje prodaje kompanija GE Appliances koju je 2016. godine kupila kompanija Haier. Uslovi izdavanja licence nisu objavljeni.

Ugovor o licenci usledio je nakon višemesečnih pregovora o tome da GE Appliances koristi patentirane tehnologije kompanije LG. Sporazum naglašava vrednost LG-jevog portfolija patenata i lidersku poziciju kompanije u proizvodnji kućnih aparata sa više od 400 patenata koji se odnose na tehnologiju pravljenja leda u vratima frižidera.

Patentirana tehnologija pravljenja leda u ledomatima u vratima frižidera kompanije LG omogućava tanak i elegantan dizajn profila frižidera, a na taj način se maksimizuje iskoristivost prostora unutar uređaja. Ova tehnologija zahteva manje prostora od uobičajenih frižidera sa ledomatom, te se tako oslobađa više prostora za skladištenje hrane.

„Naša želja da korisnicima pružimo veću praktičnost i funkcionalnost nas podstiče da razvijamo inovativne tehnologije kao što su naše inovacije za pravljenje leda u vratima“, rekao je Song Dae-hjun (Song Dae-hyun), predsednik kompanije LG Home Appliance & Air Solutions. „Istovremeno, kao što se vidi u ovom velikom ugovoru o licenciranju, LG se obavezuje da aktivno štiti svoje intelektualno vlasništvo“.