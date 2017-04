LG dvostruki dobitnik “Best of the Best” Red Dot nagrade

Kompanija LG Electronics (LG) osvojila je impresivnih 20 priznanja na ovogodišnjoj dodeli Red Dot nagrada za izvanredan dizajn, od kojih su dva u okviru kategorije Best of the Best. Među proizvodima kompanije LG koji su dobitnici prestižne Best of the Best nagrade, jesu SIGNATURE OLED W televizor i Smart InstaView frižider, a priznanje su osvojili zahvaljujući svojoj inovativnosti i doprinosu u oblasti dizajna. Red Dot nagrada smatra se jednim od tri najuticajnija priznanja iz oblasti dizajna.

SIGNATURE OLED W svojim zadivljujućim Picture-on-Wall dizajnom odaje utisak pravog umetničkog dela. Ultra tanki, minimalistički ekran sa dijagonalom veličine 65 inča, širok je manje od 4 milimetra, pa kada se postavi na zid, stvara se iluzija da televizor lebdi u vazduhu, čineći iskustvo gledanja još impresivnijim. Ovaj model je nedavno dobio i iF Design nagradu za 2017. godinu.

InstaView Door-in-Door™ frižider kompanije LG osvojio je Red Dot priznanje za uspešno kombinovanje elegantnog dizajna sa interaktivnom tehnologijom. Frižider sadrži LCD ekran osetljiv na dodir, dijagonale od 29 inča, koji nakon dva dodira postaje providan i omogućava potrošačima da provere sadržaj frižidera bez otvaranja vrata.

Funkcija Smart Tag pruža korisnicima mogućnost da na ekranu ispišu sadržaj frižidera, kao i rok upotrebe svakog proizvoda, kako bi frižider mogao da ih podseti kada se približi istek roka.

Kompanija LG osvojila je i dodatnih 18 Red Dot priznanja, a među nagrađenim uređajima su SIGNATURE OLED televizor, Gram laptop računar, V20 smart telefon, Watch Style i Sports, TONE serija bežičnih slušalica, kao i Minibeam projektor.

„Priznanja poput ovih predstavljaju potvrdu da LG ispunjava očekivanja koja sa sobom nosi pozicija industrijskog lidera u oblasti dizajna. Nastavićemo da nudimo proizvode koji pomeraju granice, menjajući očekivanja kupaca“, rekao je Noh Chang-ho, potpredsednik i šef korporativnog dizajn centra u kompaniji LG Electronics.

Kako bi se istakao značaj dizajna u svakodnevnom životu potrošača, LG Electronics, zajedno sa drugim kompanijama u okviru grupacije, kao što su LG Display i LG Hausys, učestvovala je na Milanskoj nedelji dizajna održanoj od 4. do 9. aprila.