LG Electronics dobitnik brojnih Red Dot priznanja za izvanredan dizajn

LG Electronics (LG) je još jednom dokazao nadmoć dizajna svojih proizvoda osvojivši čak 19 priznanja na ovogodišnjem Red Dot Design takmičenju, uključujući i prestižnu nagradu Najbolji od najboljih za 65-inčni OLED TV GX Gallery seriju (model 65GX).

Pobednika Red Dot-a Najbolji od najboljih, u kategoriji dizajna proizvoda, odlikuje LG-jev luksuzan dizajn sa umetnički tankim ekranom, lako uklopivim na svaki zid, koji pruža nove mogućnosti za ukrašavanje i dekoraciju prostora. Kao i većina drugih LG OLED televizora iz 2020. godine, pobednički model Red Dot-a pruža neverovatan ugođaj gledanja zahvaljujući novom α (Alpha) 9 Gen 3 AI Procesoru, neverovatnu izraženost boja i beskrajni kontrast OLED-a.

Red Dot Design Awards spada među tri najprestižnija takmičenja za profesionalni dizajn na svetu. Ove godine, stručni žiri je razmatrao oko 6.500 proizvoda iz 60 zemalja. Pored LG 65GX, sudije su nagradile i druga dva LG OLED televizora – LG SIGNATURE OLED 8K (model 77ZX) i LG OLED WX Wallpaper 4K OLED TV (model 65WX).

Otkako su debitovali 2013. godine, LG OLED televizori su dobijali nagrade na Red Dot takmičenju svake godine, od čega su čak šest puta osvojili najviše počasti. Dosadašnji dobitnici uključuju prvi rollable TV, elegantni „Wallpaper“ TV i minimalistički Picture-on-Glass televizor.

Evo još nekih vrhunskih LG proizvoda koji su ove godine osvojili Red Dot priznanja za izvanredan dizajn:

LG SIGNATURE OLED TV (model 77ZX)

LG SIGNATURE klima uređaj

LG V60 ThinQ i Dual Screen 3

LG OLED TV (model 65WX)

LG NanoCell TV (model 75NANO99)

LG UltraFine Display Ergo (model 32UN880)

LG UltraGear Gaming Monitor (model 27GN950)

LG Soundbar (model SN11RG)

LG Styler Black Edition

LG InstaView Door-in-Door frižider sa ledomatom

LG CordZero ThinQ A9 usisivač

LG CordZero ThinQ robotski brisač podova

AI DD veš mašina i mašina za sušenje veša sa DUAL intverter toplotnom pumpom

LG PuriCare pročišćivač vode sa četvorostrukim komorama

LG grejač vode sa toplotnom pumpom

„Kao kompanija koja strastveno veruje u značaj dobrog dizajna, uvek je velika čast dobiti priznanje od Red Dot-a”, rekao je No Čang-ho (Noh Chang-ho), stariji potpredsednik i šef korporativnog dizajna kompanije LG Electronics. „LG je duboko posvećen želji svojih kupaca za predivnim proizvodima i nastaviće da sledi inovatni dizajn koji donosi novu vrednost i izvanredna korisnička iskustva”.