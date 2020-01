LG Electronics dobitnik rekordnog broja nagrada na sajmu CES 2020

LG Electronics (LG) osvojio je više od 150 priznanja ove godine, počev od nagrade za Najbolji TV na sajmu CES, koju osvaja šestu godinu zaredom. Nagrade Best of CES (zvanični program nagrada sajma CES koji organizuje Engadget u ime udruženja Consumer Technology Association) izdvojile su LG OLED televizore serije CX kao najbolje među više hiljada novih televizora prikazanih na sajmu CES.

Kompanija LG nastavila je da dominira u kategoriji televizora sa svojim vrhunskim LG OLED televizorima kojima su različiti stručnjaci iz branše dodelili 83 nagrade i priznanja. Inovativni LG SIGNATURE OLED TV RX (model 65RX) “rollable TV” dobio je od udruženja Consumer Technology Association Nagradu za najbolju inovaciju (CES Best of Innovation Award) u kategoriji video displeja. LG SIGNATURE OLED ZX 8K TV nagrađen je Oznakom izvrsnosti udruženja CTA kao displej godine (CTA Mark of Excellence Video Display Product of the Year). Televizori NEXTGEN OLED sa tjunerom ATSC 3.0 dobili su preko 20 nagrada.

Nova mašina za pranje veša sa prednjim punjenjem LG ThinQ sa AI DD dobila je najviše pohvala među kućnim uređajima kompanije LG na ovogodišnjem sajmu CES, a priznanje su joj odali, pored ostalih, USA Today i Newsweek. Frižider InstaView™ Door-in-Door® sa Craft Ice™ ledomatom, koji pravi ledene kugle koje se sporije tope, takođe je naišao na impresivan prijem i dobio Oznaku izvrsnosti udruženja CTA (CTA Mark of Excellence Award) i Nagradu sajma CES za inovaciju (CES Innovation Award), kao i priznanje časopisa Women’s Health.

LG G8X ThinQ sa duplim ekranom i 5G pametni telefoni dobili su Nagrade sajma CES za inovaciju (CES Innovation Awards), dok su priznanje dobili novi korinički servis kompanije LG AI-infused Proactive Customer Care i fantastična izložba LG OLED “Wave” koju je videlo na desetine hiljada posetilaca na štandu kompanije LG.

Kompanija LG je osvojila ukupno 17 nagrada sajma CES za inovacije (zvanični program udruženja CTA kojim se odaje priznanje najboljima među najboljima na sajmu CES) u kategorijama kućnih uređaja, kućne zabave i mobilnih komunikacija, kao i najveće pohvale od stručnjaka i autoriteta časopisa Time, Newsweek, USA Today/Reviewed.com, Engadget, Future, Good Housekeeping, The Verge, Architectural Digest i mnogih drugih.