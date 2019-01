LG imenovao novog generalnog direktora za region Centralno-južne Evrope

Hjeong Tae Kim (Hyeong Tae Kim) postavljen je za novog regionalnog predsednika kompanije LG Electronics (LG) za region Centralno-južne Evrope, sa predstavništvom u Budimpešti. Kim će, osim u Mađarskoj i Srbiji, koordinisati aktivnosti kompanije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji i Sloveniji. Bivši generalni direktor Bumseop Li svoj rad će nastaviti u predstavništvu kompanije u Velikoj Britaniji.

Hjeong Tae Kim pridružio se LG-ju 1992. godine. Karijeru u kompaniji započeo je na tržištu Azije, a više od dvadeset godina radio je u regionu Severne Amerike. Kao direktor proizvoda LG-jeve kompanije Home Entertainment, bio je odgovoran za lansiranje OLED televizora, jedne od najvećih tehnoloških inovacija kompanije, u Sjedinjenim Američkim Državama. Pre dolaska u Mađarsku, kao generalni direktor rukovodio je aktivnostima kompanije u Češkoj i Slovačkoj.

Njegov najvažniji cilj je da pojača doživljaj kupaca LG-jevih proizvoda kao premijum brenda koji nudi visokokvalitetna rešenja oslanjajući se na lokalno znanje i stručnost.

„Veliko mi je zadovoljstvo što ću nastaviti rad u LG-ju kao direktor tako raznolikog regiona. Svako tržište centralne i južne Evrope ima svoju istoriju i kulturu i biće veoma uzbudljivo lansirati najnovije premijum proizvode za tako širok spektar korisnika. Verujem da ćemo kroz konstantne inovacije potrošačima u Srbiji i regionu ponuditi prave vrednosti”, rekao je Hjeong Tae Kim. „Kao kompanija koja je pionir u brojnim oblastima tehnologije, fokusiramo se na korišćenje veštačke inteligencije u našim kućnim aparatima, proizvodima namenjenim kućnoj zabavi i smart telefonima, kao i u našim klima uređajima i IT rešenjima”.

Novi generalni direktor zameniće Bumseopa Lija koji je imenovan za predsednika britanskog predstavništva kompanije LG Electronics nakon uspešnog perioda provedenog u Mađarskoj.