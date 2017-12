LG najavio kadrovske i organizacione promene u cilju povećanja konkurentnosti

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je imenovanje novog direktora kompanije LG Mobile Communications, novog tehnološkog direktora i direktora globalnog marketinškog centra, u okviru sveobuhvatne reorganizacije sa ciljem boljeg odgovora na nadolazeće izazove. Sa istim ciljem, najavljeno je i osnivanje business-to-business (B2B) kompanije, kojom će se proširiti uspešne komercijalne operacije i konsolidovati postojeće B2B funkcije u okviru operativnih segmenata kompanije.

Hwang Jeong-hwan je postavljen za predsednika i izvršnog direktora kompanije LG Mobile Communications, dok trenutni predsednik Juno Cho preuzima novu ulogu unutar matične kompanije. Gospodin Hwang, koji poseduje godine iskustva u odeljenju za istraživanje i razvoj, bio je blisko uključen u razvoj jednog od prvih LG smart telefona 2009. godine kao direktor Laboratorije za multimedijalna istraživanja i razvoj.

Dr Park Il-pyung, dosadašnji direktor LG Softverskog centra preuzeće ulogu tehnološkog direktora kompanije, dok će trenutni tehnološki direktor, dr Skott Ahn, otići na novu poziciju. Pre dolaska u LG, dr Park je bio tehnološki direktor kompanije Harman International i šef Laboratorije za inteligentno računarstvo na Samsungovom naprednom institutu tehnologije. Dr Park ima doktorat iz informatike sa Univerziteta Kolumbija i poseduje nekoliko patenata u polju računarstva i informatike.

Han Chang-hee, dosadašnji potpredsednik marketinških komunikacija za HA segment je postavljen za direktora globalnog marketinškog centra zaduženog za marketing aktivnosti kompanije na globalnom nivou. Brian Na, koji je upravljao globalnim marketingom prethodne dve godine, će preuzeti ulogu predsednika operacija kompanije LG za Zapadnu Evropu.

Kako bi proširio svoj postojeći uspeh u komercijalnom sektoru, LG osniva B2B kompaniju koja će nadgledati sve aspekte business-to-business segmenta, uključujući energiju, informacione displeje i vertikalna rešenja. Kwon Soon-hwang, raniji direktor kompanije LG Business Solutions i predsednik operacija za Indiju, je postavljen za predsednika novoformirane B2B kompanije.

Centar za razvoj konvergentnog poslovanja će biti osnovan kako bi prepoznao i pokrenuo inicijative širom cele korporacije u domenu veštačke inteligencije, internet tehnologija i međusobne povezanosti uređaja.

Sva imenovanja stupaju na snagu od 1. decembra 2017. godine, a unapređenja 1. januara 2018. godine.