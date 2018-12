LG najavio organizacione i kadrovske promene u cilju daljeg razvoja kompanije

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je organizacione i kadrovske promene u cilju jačanja kompanije, kako bi što bolje odgovorila na izazove koji predstoje. Pored promena na rukovodećim pozicijama, LG će se fokusirati na strukturne promene koje će imati pozitivan uticaj na dnevne dužnosti izvršnog direktora i ostalih ključnih rukovodilaca.

Brajan Kvon (Brian Kwon), aktuelni predsednik kompanije LG Home Entertainment, preuzeće i lidersku poziciju u kompaniji LGMobile Communications. Gospodin Kvon je odigrao ključnu ulogu u transformaciji poslovanja kompanije u segmentu televizora, audio tehnologija i kompjutera, što je rezultovalo liderskom pozicijom na tržištu, a njegovo znanje i iskustvo na globalnom tržištu će biti od značaja u nastavku transformacije poslovanja u segmentu mobilnih telefona.

Trenutni predsednik kompanije Mobile Communications Hvang Jeong-hvan (Hwang Jeong-hwan), koji je na tu poziciju postavljen pre godinu dana i koji je unapredio efikasnost proizvodnje i razvoja proizvoda, u potpunosti će se fokusirati na njegovu drugu ulogu – šefa Kancelarije za razvoj poslovanja kompanije LG.

Pod novom strukturom, izvršni direktor kompanije LG Jo Seong-jin više će se fokusirati na strategiju i planiranje budućnosti kompanije, delegiranjem svojih dnevnih obaveza u većoj meri predsedniku i finansijskom direktoru Dejvidu Jungu (David Jung). Gospodin Jung će od izvršnog direktora preuzeti odgovornost za operativno poslovanje kompanije LG, što uključuje nadzor poslovanja u svim objektima u Koreji, kao i funkcije poput korporativne bezbednosti i komunikacija.

Kako bi se naglasio značaj fokusiranja dodatnih resursa na pronalazak rešenja za postizanje uspeha u komercijalnom sektoru, kompanija Vehicle Components će biti preimenovana u Vehicle Component Solutions (VS), dok će kompanija Business-to-Business biti transformisana u Business Solutions (BS) kompaniju. Izvršni potpredsednik Kim Jin-jong (Kim Jin-yong), koji rukovodi brzorastućim poslovanjem kompanije Vehicle Components za unapređenje inteligentne vožnje i povezanosti vozila, preuzeće ulogu predsednika novoosnovane Component Solutions kompanije.

Sva nova imenovanja i zadaci će stupiti na snagu od 1. decembra 2018. godine.