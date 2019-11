LG osvaja brojne nagrade za inovativnost na sajmu CES 2020

Asocijacija za potrošačku tehnologiju (CTA™) prepoznala je LG Electronics (LG) kao kompaniju zaslužnu za revolucionarne inovacije u tehnologiji i dizajnu. Shodno tome, na predstojećem Međunarodnom sajmu potrošačke elektronike (CES), kompaniji će biti uručeno nekoliko nagrada za inovativnost, uključujući nagradu „Najbolje od inovacija“ (Best of Innovation) za LG OLED TV tehnologiju. Već osmu godinu u nizu, flegšip smart telefoni, LG OLED televizori i kućni aparati osvajaju nagrade na CES-u, što je zvanično priznanje industrije za najinovativnije proizvode.

CES Best of Innovation: LG OLED TV tehnologija još jednom je osvojila ovu prestižnu nagradu u video displej kategoriji, čak treći put u poslednjih pet godina. LG, najprodavaniji svetski OLED TV brend, kreirao je premijum OLED TV kategoriju koja korisnicima omogućava perfektnu crnu, neverovatne boje i nenadmašne karakteristike.

LG Home Entertainment: Među najznačajnijim proizvodima koji su nagrađeni je jedan od prvih NEXTGEN televizora u industriji koji će biti predstavljen na CES 2020. U pitanju je LG OLED TV sa inkorporiranim ATSC 3.0 standardom sledeće generacije. Više detalja o nagrađenim LG proizvodima iz segmenta kućne zabave – uključujući 8K i 4K Ultra HD televizore, audio proizvode, računare i još mnogo toga – biće predstavljeni na CES 2020 u januaru.

LG Home Appliances: CES 2020 nagrada „Najbolje od inovacija” biće dodeljene velikom broju LG kućnih aparata koje predvodi LG InstaView™ Door-in-Door® frižider sa Craft Ice™ karakteristikom, prvom te vrste u industriji. Dodatne nagrade osvojili su LG Styler sistem za negu odeće, LG PuriCare™ Mini prenosni prečišćivač vazduha, kao i inovativni proizvodi za pranje veša.

LG Mobile Phones: Priznanje „Najbolje od inovacija“ poneće i LG smart telefoni – u prvom redu revolucionarni LG G8XThinQ Dual Screen, koji pruža veću kontrolu ekrana sa dva identična OLED displeja koji, jednostavno, rade bolje od jednog. Prestižnu nagradu takođe dobijaju LG V50ThinQ 5G, smart telefon dizajniran za povezivanje, striming, pretraživanje, igranje, deljenje i korisničko iskustvo bez ograničenja, i LG G8ThinQ sa svojim prefinjenim minimalističkim dizajnom, inovativnim audio doživljajem, novim hardverom i softverom za kameru, biometrijskim sigurnosnim karakteristikama i najsavremenijom kontrolom bez dodira.

Nagrada „Najbolje od inovacija” Međunarodne izložbe potrošačke elektronike naglašava napredak proizvoda sa aspekta tehnološkog dizajna i inženjerstva. Nagrade u 28 kategorija se biraju godišnje od strane panelista među kojima su cenjeni industrijski dizajneri, inženjeri i novinari koju odluku donose na osnovu nekoliko kriterijuma – korisničko iskustvo, estetika, inovativan dizajn, kvalitet i doprinos kvalitetu života.

Kompletna lista proizvoda kompanije LG koji su osvojili nagrade na CES 2020 biće predstavljena na konferenciji za medije na CES sajmu 6. januara 2020. godine u Las Vegasu. Posetioci sajma biće u prilici da vide najinovativnije tehnologije u raznim oblastima, kao što su 5G, veštačka inteligencija, proširena i virtualna stvarnost, pametni domovi, pametni gradovi, vozila, digitalno zdravlje i još mnogo toga.