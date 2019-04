LG osvojio brojna priznanja na dodeli nagrada za dizajn Red Dot

Kompanija LG Electronics (LG) osvojila je 29 priznanja za dizajn proizvoda na ovogodišnjoj dodeli nagrada Red Dot Award. Od svih prepoznatih LG-jevih proizvoda, najvredniju nagradu Best of the Best dobili su LG SIGNATURE OLED TV R i LG SIGNATURE frižider sa zamrzivačem u donjem delu. Red Dot jedno je od najdugovečnijih i najuglednijih takmičenja u industriji dizajna proizvoda u svetu, a ove godine zabeleženo je više od 5.500 prijava iz 55 zemalja.

Kao prvi i jedini televizor sa ekranom na izvlačenje, LG SIGNATURE OLED TV R donosi neuporedivi kvalitet slike, te korisnicima omogućava da organizuju prostor u svom domu tako da OLED televizor ne bude sve vreme u centru pažnje. LG-jev televizor dobio je i priznanje Best TV Product na sajmu CES 2019, brojni stručnjaci ga hvale kao potpuno novu paradigmu u segmentu televizora, a priznanje Best of the Best sa dodele nagrada Red Dot samo su potvrda vođstva kompanije LG u području inovacija.

LG SIGNATURE OLED TV R poseduje tri mogućnosti za gledanje različitih sadržaja – Full View, Line View i Zero View. Svaka opcija omogućava korisnicima da koriste televizor na načine koji su bili nemogući dok se nije pojavila OLED tehnologija. Televizor ima premium dizajn, pa je tako kućište napravljeno od brušenog aluminijuma, a zvučnik je obložen kvalitetnom vunenom navlakom koju je dizajnirala kompanija Kvadrat iz Danske.

Drugo priznanje Best of the Best dodeljeno je LG-jevom frižideru sa zamrzivačem u donjem delu iz linije LG SIGNATURE jer spaja luksuz i kućne aparate. U središtu njegovog dizajna nalazi se 29-inčni LCD ekran koji se pretvara u prozirno staklo kada korisnici dva puta pokucaju na njega, te im se prikaže sadržaj unutrašnjosti frižidera. Osim što je to praktičnije, ova inovacija štedi energiju jer smanjuje gubitak hladnog vazduha kod čestog otvaranja vrata da bi se videlo šta se nalazi unutra. Kako bi zadovoljili potrebe savremenih korisnika, gornji deo frižidera je dizajniran tako da može da se zameni sa LG SIGNATURE frižiderom za vina kad bude dostupan kasnije ove godine.

Ova dva vodeća proizvoda su, takođe, nagrađena ranije ovog meseca na dodeli prestižnih nagrada iF Design Award 2019 u Minhenu u Nemačkoj. Sudije Red Dot-a pohvalile su LG SIGNATURE OLED TV R, nazvavši ga „proizvodom koji nudi nove mogućnosti upotrebe”, i opisavši ga kao „potpunu kombinaciju tehnologije i dizajna”. Takođe, naglasili su da zbog funkcionalnosti, dizajna i jednostavnosti upotrebe LG SIGNATURE frižider sa zamrzivačem u donjem delu predstavlja uređaj „impresivnog sklada”.

Pored dve prestižne nagrade Best of the Best, LG je dobio priznanja za dizajn proizvoda za estetiku, funkcionalnost i tehnološku inovaciju i za 27 drugih proizvoda – OLED televizore (modele Z9, E9, C9), LG Audio (model AJ7), SIGNATURE KITCHEN SUITE Oven Package, LG gram (model 17Z990) i brojne druge.

„Ova priznanja predstavljaju veliku čast i dokaz su predanosti kompanije LG da korisnicima pruži proizvode vrhunskog dizajna i funkcionalnosti“, izjavio je No Čang-ho (Noh Chang-ho), potpredsednik i šef korporativnog dizajna kompanije LG Electronics. „I u budućnosti ćemo nastaviti sa brojnim inovacijama u području dizajna osluškujući potrebe korisnika”.