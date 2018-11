LG osvojio brojne nagrade za inovativnost na CES 2019

Asocijacija za potrošačku tehnologiju (CTA™) prepoznala je LG Electronics (LG) kao kompaniju zaslužnu za revolucionarne inovacije u tehnologiji i dizajnu. Shodno tome, na predstojećem Međunarodnom sajmu potrošačke elektronike (CES), kompaniji će biti uručeno nekoliko nagrada za inovativnost, za flegšip smart telefone, prenosne uređaje, LG OLED televizore, saundbarove i kućne aparate, uključujući i dva najveća priznanja – nagrade „Najbolje od inovacija“.

Već sedmu godinu u nizu, flegšip smart telefoni, LG OLED televizori i kućni aparati osvajaju nagrade na CES-u, što je zvanično priznanje industrije za najinovativnije proizvode. Ovoga puta, kompaniji će najveće priznanje CTA, CES nagrada „Najbolje od inovacija” biti uručena za LG V40 ThinQ smart telefon i inovativni soundbar.

Među brojnim proizvodima kompanije LG koji su dobili nagrade za inovacije u tehnologiji i dizajnu izdvajaju se LG V40 ThinQ smart telefon, LG G7 ThinQ smart telefon i sat LG W7. Pored njih, nagrađene su i napredne mašine za pranje veša, napredni televizori, audio sistemi i kompjuteri, a svi nagrađeni proizvodi će biti predstavljeni na sajmu CES 2019.

Nagrada „Najbolje od inovacija” Međunarodne izložbe potrošačke elektronike naglašava napredak proizvoda sa aspekta tehnološkog dizajna i inženjerstva. Nagrade se biraju godišnje od strane panelista među kojima su cenjeni industrijski dizajneri, inženjeri i novinari koju odluku donose na osnovu nekoliko kriterijuma – korisničko iskustvo, estetika, inovativan dizajn, kvalitet i doprinos kvalitetu života.

Kompletna lista proizvoda kompanije LG koji su osvojili nagrade na CES 2019, uključujući i nagradu „Najbolje od inovacija”, biće predstavljena na konferenciji za medije na CES sajmu 7. januara 2019. godine u Las Vegasu.