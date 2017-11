LG osvojio CES nagrade za inovaciju u osam kategorija

Asocijacija korisnika tehnologije (The Consumer Technology Association – CTA™) prepoznala je značaj inovacija u sferi tehnologije i dizajna, koje je uvela kompanija LG Electronics (LG) i kompaniji dodelila CES 2018 nagrade za inovativne proizvode u osam kategorija – predvođene brojnim priznanjima za LG OLED televizore i inovativne frižidere koji će biti predstavljeni tokom sajma u januaru.

Ovo je šesta godina zaredom kako LG OLED televizori, kućni aparati i premium smart telefoni osvajaju CES nagrade za inovaciju, kao zvanično priznanje industrije za najinovativnije proizvode predstavljene na najvećem sajmu potrošačke tehnike. Po dvanaesti put, kompaniji LG će biti dodeljena i nagrada najbolju inovaciju, za jedinstveni novi proizvod koji će biti predstavljen tokom sajma 2018. godine.

LG je dobitnik prestižnih CES nagrada za inovacije u osam visoko konkurentnih kategorija uključujući video displeje, kućne aparate, bežične slušalice, Smart home tehnologiju, Digital imaging tehnologiju, audio i video komponente i računarske periferije.

Najveći broj CES nagrada osvojili su LG Door-in-Door® frižideri sa SmartThinQ™ tehnologijom i LG OLED televizori sa savršenom crnom bojom, beskonačnim kontrastom, proširenim rasponom boja i najširim uglovima gledanja. Lista nagrađenih inovativnih proizvoda kompanije uključuje i novu mašinu za pranje i sušenje veša, napredni video projektor, 4K UHD Smart televizor i mnoge druge, koji će biti predstavljeni na sajmu potrošačke tehnike CES 2018 u Las Vegasu, od 9. do 12. januara 2018. godine.

CES nagrade za inovaciju svake godine biraju renomirani industrijski dizajneri, inženjeri i novinari, koji donose odluku o najinovativnijim uređajima na osnovu raznovrsnih kriterijuma, poput estetike, inovativnog dizajna, kvaliteta, kao i doprinosa kvalitetu života korisnika.

Kompletna lista CES 2018 nagrada koje je osvojila kompanija LG, uključujući i nagradu za najbolju inovaciju, biće objavljena na konferenciji za štampu posvećenoj ovom sajmu, koju će LG organizovati u Las Vegasu 8. januara 2018.