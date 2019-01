LG osvojio više od 140 nagrada i priznanja na sajmu CES 2019

Kompanija LG Electronics (LG) osvojila je više od 140 nagrada i priznanja na sajmu potrošačke elektronike CES 2019. Među osvojenim priznanjima izdvaja se peta uzastopna „Best of CES” nagrada u kategoriji televizora koju u okviru zvaničnog programa nagrađivanja na ovom sajmu dodeljuje Engadget.

Ove godine LG je ovo prestižno priznanje osvojio za revolucionarni LG SIGNATURE OLED TV R (model 65R9) – Rollable OLED TV od 65 inča. Dodatno, LG Soundbar (model SL9YG) i LG V40ThinQ smart telefon osvojili su „Best of Innovation” nagrade koje dodeljuje Asocijacija potrošačke tehnologije (CTA).

Pored pomenutih, LG je osvojio priznanja i drugih medija među kojima su TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious i drugi, uz 17 nagrada koje je proizvodima ove kompanije dodelila CTA u kategorijama kućnih aparata, kućne zabave i mobilnih komunikacija.

Sva pažnja ove godine bila je usmerena na LG SIGNATURE OLED TV R, prvi Rollable televizor na svetu, koji je osvojio više od 70 nagrada i priznanja brojnih kredibilnih tehnoloških medija. Takođe, na seriju ultra laganih LG Gram laptopova i te kako bi trebalo da se računa u 2019. godini, u prilog čemu govore priznanja medija kao što su Reviewed.com, Trusted Reviews i Techlicious.

Među nagradama koje je LG osvojio na CES 2019 su:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG OLED 8K TV: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019

LG gram 17: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES

LG HomeBrew: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Trusted Review: Best of CES 2019

LG Styler: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards

LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation