LG pametni frižideri mogu da reše problem nepotrebnog bacanja hrane

Prema istraživanju Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada prosečni srpski potrošač godišnje baci oko 35 kilograma hrane, čije je propadanje uzrokovano nepravilnim skladištenjem ili loše isplaniranom nabavkom. Kada bi se ovaj problem eliminisao, četvoročlana porodica bi uspela da uštedi i do 80.000 dinara godišnje.

Savesna kupovina i pravilna upotreba frižidera su ključni – temperatura bi trebalo da bude odgovarajuća, a u frižider bi trebalo stavljati samo onu hranu kojoj je potrebno hlađenje. Prilikom kupovine novog frižidera, važno je da ima korisne funkcije koje pomažu u održavanju svežine hrane.

Na globalnom nivou, jedna trećina proizvedene hrane godišnje, odnosno 1,3 milijardi tona, završi na otpadu. Kako izveštava Prehrambena i poljoprivredna organizacija Ujedinjenih nacija (FAO), količina bačene hrane u razvijenim zemljama (222 milijarde tona) je samo malo ispod celokupne godišnje proizvodnje hrane u subsaharskoj Africi (230 milijardi tona). U Srbiji se godišnje baci gotovo 250.000 tona hrane, a jedna trećina dolazi iz domaćinstava.

Prema istraživanju Instituta za prehrambene tehnologije iz Novog Sada, svaki građanin Srbije, bez obzira na uzrast, godišnje baci 35 kilograma hrane vrednosti oko 20.000 dinara. Skoro polovina ove količine se može izbeći odgovarajućim skladištenjem i dobrim planiranjem kupovine. Ostatak predstavlja otpad od hrane koji se ne može izbeći kao što su ljuske od jaja, kosti, semenke voća itd.

Kako frižider može da nam pomogne da uštedimo?

Pravilno korišćenje frižidera bi moglo da igra ključnu ulogu u smanjenju količine hrane koju bacimo, posebno ako poseduje karakteristike koje nam pomažu da hranu održimo svežom duže vreme. Ukoliko planirate kupovinu novog frižidera, trebalo bi da odaberete onaj sa linearnim inverterskim kompresorom, koji pomaže u eliminaciji jednog od najvećih neprijatelja efikasnog skladištenja hrane – promena temperature.

„FreshBalancer i FreshConverter sistemi, koji se nalaze u najsavremenijim frižiderima, čuvaju optimalnu vlažnost u svakom odeljku za meso, povrće, voće, sireve, suhomesnate proizvode, tako da mogu ostati sveži duže. Stoga je za efikasno očuvanje svežine proizvoda važno pravilno sortirati namirnice”, rekao je Branko Samac, menadžer prodaje sektora bele tehnike u kompaniji LG.

Specijalna rešenja, kao što su takozvana Door-in-Door vrata (otvaranje samo malog dela vrata), mogu pomoći u uštedi energije i održavanju svežih namirnica, jer dolazi do manjeg gubitka hladnog vazduha, a najnoviji modeli frižidera, poput LG InstaView Door-in-Door™, sadrže stakleni panel sa efektom ogledala koji zasvetli nakon dva ubrzana kucanja, omogućavajući vam da vidite unutrašnjost odeljka bez otvaranja vrata.

Možda zvuči iznenađujuće, ali mnogi ljudi pogrešno koriste svoje frižidere – temperatura nije dovoljno niska i čuvaju hranu koja ne pripada tamo. Prema studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji, ukoliko su u domaćinstvima termostati u frižideru podešeni na četiri stepena umesto na uobičajenih sedam, kao i kada bi se sva hrana kojoj je potrebno hlađenje čuvala u frižiderima, godišnje bi došlo do uštede od skoro pola milijarde funti. Sa druge strane, nešto veća potrošnja energije dovela bi do povećanja troškova od tek 80 miliona funti.

Planiranje nabavke je bitno

Svest potrošača igra veliku ulogu u borbi protiv bacanja hrane. Problemi počinju sa činjenicom da skoro polovina potrošača nije svesna razlike između termina – „najbolje upotrebiti do” i „upotrebljivo do”. U prvom slučaju, proizvod se može konzumirati i nakon isteka roka upotrebe. Ako to znamo i takve proizvode ne bacamo bez probanja, već smo preduzeli korak ka smanjenju otpada.

Takođe je dobro planirati nedeljni meni i pridržavati se liste za kupovinu. Na ovaj način, manje su šanse za iznenadnu kupovinu, samo zato što smo pali u iskušenje i mislili da će nam taj proizvod koji je na popustu zatrebati ili nam se dopalo pakovanje, a planiranje čini kupovinu praktičnijom i manje stresnom.

Preporučljivo je da svakodnevno proveravate sadržaj frižidera, pratite datum isticanja roka i stanje hrane, tako da možete koristiti namirnice dok su još upotrebljive. Naravno, ne bi trebalo da postoji haos u frižideru sa neprimetnim skrivenim predmetima, a bajata hrana ostaje u dubinama polica.