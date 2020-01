LG predstavio novi okvir za razvoj veštačke inteligencije

Dr I.P. Park, predsednik i glavni tehnološki direktor kompanije LG Electronics (LG) predstavio je okvir za razvoj budućnosti veštačke inteligencije (AI) pod nazivom „Levels of AI Experience: The Future of AI and the Human Experience” na sajmu CES® 2020. Konceptualni okvir je usklađen sa brendom LG ThinQ i njegovom ambicioznom vizijom za transformaciju svakodnevnog iskustva povezujući sve aspekte života ljudi sa inteligentnim dodirnim tačkama.

Ovaj dalekosežni plan stvara jasnu mapu za razvoj veštačke inteligencije, gde je krajnje odredište kohezivni sistem koji sadrži proizvode i usluge zbog kojih korisnici mogu da se osećaju kao kod kuće gde god da se nalaze. Govoreći u kongresnom centru Mandalay Bay u Las Vegasu, dr Park je objasnio kako je usred talasa ideja i koncepata u vezi sa veštačkom inteligencijom važno deliti strukturisani okvir za razvoj veštačke inteligencije u celoj industriji kako bi se stvorio značajan uticaj na živote korisnika.

Dr Parku se na bini pridružio Žan-Fransoa Ganje (Jean-François Gagné), suosnivač i izvršni direktor kompanije Element AI sa sedištem u Montrealu, koja je svoju reputaciju izgradila na efikasnoj implementaciji veštačke inteligencije (AI). Dvojica eksperata su zajedno razgovarali o tome kako je razvijen okvir i objasnili četiri nivoa AI iskustva (AIX) – efikasnost, personalizacija, prosuđivanje, istraživanje – koje su sadržane u značajnim tehničkim sposobnostima i njihovoj primeni.

Efikasnost (efficiency) – prvi nivo, je mesto na kojem određene funkcije uređaja i sistema mogu da budu automatizovane pomoću jednostavnih naredbi, što je trenutno moguće sa prepoznavanjem glasa i proizvodima koji se temelje na veštačkoj inteligenciji na današnjem tržištu. Na ovom nivou, veštačka inteligencija automatski prilagođava performanse u odnosu na unapred uspostavljene ulazne senzorske parametre, maksimizujući efikasnost u interakcijama korisnika. Primer prvog nivoa veštačke inteligencije je klima uređaj LG ThinQ koji ima pametni senzor za otkrivanje prisustva ljudi u sobi i prilagođavanje temperature i protokola vazduha u skladu s tim, objasnio je dr Park.

Sledeći nivo, personalizacija (personalization), fokusira se na uzorak učenja kako bi se optimizovala i personalizovala funkcija uređaja, istakao je Ganje. Uređaji i usluge koje se baziraju na veštačkoj inteligenciji, na ovom nivou, mogu da akumuliraju podatke iz interakcije sa okolinom i korisnicima, prepoznaju obrasce i koriste ih za poboljšanje njihove sposobnosti za efikasno obavljanje zadataka, kao i pojednostavljenje interakcije korisnika. Dr Park je opisao kako će LG usisivač sledeće generacije R9 moći da uči na greškama (kao što je zaglavljivanje u rupama i ćoškovima) usvajanjem prostornih obrazaca.

Prosuđivanje (reasoning) – treći nivo, predviđa da veštačka inteligencija koristi uzročno učenje pomoću kolektivne inteligencije sistema koji se sastoji od različitih uređaja i usluga. Uvidevši uzrok određenih obrazaca, veštačka inteligencija na ovom nivou može bolje da predviđa i promoviše pozitivne ishode za korisnike. „Ovde možemo da iskoristimo raznolikost našeg portfolija proizvoda jer će nam biti potrebno puno inteligentnih tačaka koje komuniciraju sa korisnikom i prikupljaju informacije kako bismo razumeli ’zašto’ i uspostavili uzročno-posledičnu vezu“, primetio je dr Park.

Iako još uvek daleko u budućnosti, četvrti nivo – istraživanje (exploration) je „krajnje odredište za LG-jevu veštačku inteligenciju”, zaključio je dr Park. Koristeći koncept nazvan Experimental Learning koji se temelji na naučnoj metodi, sistemi bazirani na veštačkoj inteligenciji moći će da razvijaju nove sposobnosti formiranjem i testiranjem hipoteze za otkrivanje novih zaključaka, omogućujući im da uče i poboljšavaju se, dodajući više vrednosti u živote korisnika.

„Kao predvodnika na području veštačke inteligencije, naša odgovornost je da razmotrimo važnost ljudskog iskustva dok pomeramo granice istraživanja i razvoja veštačke inteligencije”, rekao je Ganje iz kompanije Element AI. „Zajedno sa kompanijom LG Electronics, nadamo se da će ovaj rad pomoći da uspostavimo standarde i načela koja vode AI praktičare pri razmatranju pristupa sa ljudima u središtu prilikom razmatranja o budućnosti”, dodao je on.

Najava AIX nivoa pozdravljena je od strane vodećih osoba u tom području, u raznim industrijama, kao i na univerzitetima. „Naša odgovornost je da usmerimo razvoj područja veštačke inteligencije prema budućnosti u kojoj se tehnologija upotrebljavati na način koji je koristan i za pojedince i za društvo u celini“, rekao je Jošua Bengio (Yoshua Bengio), dobitnik nagrade Turing, osnivač i naučni direktor Mila, instituta za istraživanje u kom su partneri Univerzitet Montreal i Univerzitet McGill.

Dr Park je takođe predstavio AI inovacije koje su posetioci bili u prilici da vide na LG-jevom velikom izložbenom prostoru na sajmu CES 2020. Koristeći LG koncept Anywhere is home, zona LG ThinQ oživela je povezan način života koji se proteže daleko izvan ulaznih vrata, pokazujući kako se AI proizvodi i usluge kompanije usklađuju sa različitim aspektima svakodnevnog života.

LG ThinQ Home iskustvo započinje uređajem Smart Door koji proverava posetioce prepoznavanjem lica i vena pre otključavanja. Biometrija je takođe potrebna za pristup skladištu sveže hrane, sigurnom prostoru za isporučene namirnice. Pri izlasku može da se koristi zaslon na unutrašnjoj strani vrata koji prikazuje korisne informacije poput vremenskih i saobraćajnih uslova. Kad je postavljen i način rada „odlazak“, Smart Door naređuje uređajima LG ThinQ da se postave u stanje niske potrošnje energije kad svi napuste kuću.

U zoni Connected Car, LG je pokazao personalizovaniji doživljaj automobila. LG povezivo rešenje za automobile se bazira na platformi webOS Auto i razvijeno je u partnerstvu sa vodećim proizvođačem auto sedišta Adient. Unutar vozila nalaze se OLED displeji na kojima korisnici mogu da nastave da uživaju u TV programima i filmovima koje su počeli da gledaju kod kuće. Zona Personal Sound pruža jedinstveno multimedijsko iskustvo za svakog vozača, dok Virtual Personal Assistant izoluje i prepoznaje glasovne naredbe čak i ako je muzika glasna, a aktivira se pomoću glasa.

Zona ThinQ Fit Collection posetiocima je omogućila da iskuse virtuelnu modu bez potrebe da zakorače u kabinu za presvlačenje. LG ThinQFitTM, evolucija originalnog LG-jevog koncepta Smart Mirror, koristi 3D kamere za precizno merenje tela korisnika za generisanje realističnog avatara za virtualno isprobavanje odeće. Na taj način može da se koristi tehnologija velikih podataka kako bi bili ponuđeni predlozi stilova i poveznice na platforme koje omogućavaju direktnu kupovinu odeće.

A šta bi CES bio bez LG robota? LG-jeva robotska rešenja impresionirala su posetioce sajma svojim kulinarskim veštinama, efikasnošću i vrhunskim gostoprimstvom u zoni CLOi’s Table, futurističkom restoranu u kojem roboti LG CLOi upravljaju celim procesom, od preuzimanja porudžbina, kuvanja, posluživanja i čišćenja. Potencijalne večere bi se rezervisale na daljinu putem aplikacije ThinQ, a pregled menija putem pametnog zvučnika, pametnog televizora ili pametnog telefona.