LG predstavlja budućnost pametnih kuhinja na CES 2019

Kompanija LG Electronics (LG) predstaviće na sajmu CES 2019 novu fazu u razvoju pametne kuhinje budućnosti. U stvaranju boljeg kulinarskog iskustva ključnu ulogu će igrati partnerstva, što pokazuje saradnja sa kompanijom Drop, kreatorom platforme Drop KitchenOS. Bolja integracija kuhinjskih uređaja, poput rerni, sa povezanim domom će biti ključni faktor u unapređenju privlačnosti pametne kuhinje za potrošače.

Saradnja sa kompanijom Drop proširuje sve duži spisak partnera kompanije LG na polju razvoja pametne kuhinje, na kome se već nalaze Innit i SideChef. Produbljivanjem saradnje, LG potrošačima omogućava pristup širem nizu preporuka na polju pametnog kulinarstva u cilju zadovoljavanja raznovrsnijih ukusa.

LG-jeva serija međusobno povezanih rerni, frižidera i mašina za pranje sudova u okviru pametne kuhinje, zajedno radi u cilju pojednostavljivanja pripreme hrane kao i nepopularnog pranja i čišćenja nakon jela.

Kako bi pružio fleksibilnije načine povezivanja sa mnogobrojnim receptima koji su dostupni pametnoj kuhinji, LG je u asortiman uvrstio i pametni displej XBOOM AI ThinQ WK9. Ovaj moćni stereo zvučnik sa ugrađenom veštačkom inteligencijom pospešuje lakoću korišćenja Google Asistenta koji podrazumeva prijatnu, handsfree mogućnost kuvanja. Ekran dijagonale 8 inča prikazuje hiljade pametnih personalizovanih recepata Innit-a, i daje razlog više da se potrošači upuste u kulinarske avanture.

Dodatno, na sajmu CES 2019, LG će predstaviti i revolucionarni sistem za pravljenje zanatskog piva, LG HomeBrew, kako bi upotpunio portfolio pametne kuhinje koji uključuje InstaView ThinQ frižider i QuadWash mašinu za pranje sudova. Tako korisnici LG-jeve pametne kuhinje mogu da uživaju u hladnom pivu dok traže recepte na ekranu ugrađenom u frižider.

Nakon što odaberu odgovarajuće jelo, informacije o načinu pripreme šalju se rerni koja počinje da se zagreva na odgovarajuću temperaturu. Nakon pripreme jela, funkcija EasyClean u LG-jevoj kombinovanoj zidnoj rerni uklanja ostatke hrane sa unutrašnjih zidova. Na kraju, informacije o načinu pripreme jela će mašinu za pranje sudova QuadWash obavestiti o optimalnom podešavanju kako bi se obezbedilo besprekorno pranje sudova i pribora za jelo koji su korišćeni prilikom kuvanja.

„Kroz partnerstva kojima stvaramo pametnije kuhinjske uređaje današnjice, možemo da realizujemo iskustvo pametne kuhinje koje nam traže klijenti”, izjavio je Song Dae-hjun (Song Dae-hyun), predsednik kompanije LG Home Appliance & Air Solution. „Tehnologija kuhinju čini sve složenijom i naša vizija je da stvorimo okruženje koje je ugodno i opuštajuće tako da porodice mogu da uživaju u optimalnom kulinarskom iskustvu i ne moraju da jedu u restoranu ili da naručuju hranu”.

Posetioci sajma CES 2019 mogu da lično dožive LG-jeva rešenja za pametnu kuhinju od 8. do 11. januara na štandu #11100 u Kongresnom centru Las Vegas.