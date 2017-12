LG predstavlja novu generaciju Therma V toplotnih pumpi sa povećanom efikasnošću Inbox x

LG Electronics (LG) predstavlja novu generaciju THERMA V split sistem toplotnih pumpi vazduh/voda, sa unapređenim karakteristikama. Nova THERMA V je još efikasnija i pouzdanija u odnosu na prethodnu generaciju, a njen moderan dizajn i jednostavan upravljač obezbeđuju veću udobnost i jednostavnost korišćenja.

Unapređena THERMA V linija nudi poboljšani koeficijent efikasnosti i veću efikasnost u radu pod delimičnim opterećenjem sa ciljem smanjenja računa za električnu energiju. Budući da se efikasnost u radu pod delimičnim opterećenjem meri na osnovu realne potrošnje električne energije, dokaz uvećane efikasnosti su smanjeni troškovi za električnu energiju. Aktiviranje sezonskog auto režima (Seasonal Auto Mode), koji može da se koristi za regulisanje grejanja i hlađenja zavisno od vremena i doba dana, pojednostavljeno je poboljšanim daljinskim upravljanjem.

Sezonski auto režim takođe može da se koristi za podešavanje temperature vode kako bi se ušteda energije dovela do maksimuma. Takođe, korisnici mogu da unapred podese željenu temperaturu za svaki sat koristeći funkciju noćnog režima rada (Night Time Schedule), dodatno smanjujući potrošnju energije.

Kako bi se pojednostavilo održavanje sistema, upravljač za prikupljanje podataka čuva podatke o instalaciji i nudi informacije u vezi sa radnom istorijom, uključujući skorašnje kvarove. Tako upravljač omogućava lak pristup različitim radnim funkcijama, poboljšavajući održavanje i uslugu.

Osim toga, nova Therma V split sistem jedinica ima unapređen spoljašnji dizajn. Izostavljanjem poklopca prednjeg panela, zaobljavanjem ivica i postavljanjem svetlijih unutrašnjih jedinica, sistem uz poboljšanu funkcionalnost nudi i otmeniji dizajn.

Sa LCD ekranom od 4.3 inča, prednjim kućištem od finog stakla i LED panelom koji reaguje na dodir upravljač za grejanje stvara poboljšano korisničko iskustvo. Novi elementi dizajna su u skladu sa dugotrajnom posvećenošću kompanije LG estetici, kreirajući obogaćeno korisničko iskustvo.