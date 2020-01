LG predstavlja novu liniju soundbar zvučnika sa fantastičnim audio doživljajem

Kompanija LG Electronics (LG) predstaviće na sajmu CES 2020 impresivnu liniju soundbar zvučnika koje odlikuju premijum kvalitet zvuka, lako povezivanje, pametna funkcionalnost i čist dizajn, koji se savršeno uklapaju sa atraktivnim televizorima kompanije LG.

Novi modeli soundbar zvučnika kompanije LG pružaju bogat i realističan zvuk koji pleni tačnošću i dubinom. LG kod serije zvučnika za 2020. godinu ponovo koristi prednosti svog dugogodišnjeg partnerstva sa kompanijom Meridian Audio, pri čemu još veći broj modela odlikuju precizno podešene tehnologije te kompanije kao što su Bass i Space, koje unapređuju reprodukciju niske frekvencije i proširuju zvučnu sliku, kao i tehnologija Image Elevation kojom se pruža realističniji doživljaj slušanja povećanjem percipirane visine vodećih instrumenata i vokala. Pored toga, najveći deo linije za 2020. godinu podržava Dolby Atmos i DTS:X u cilju pružanja dinamičnog i izrazito prodornog zvuka.

Kao nova funkcija LG premijum soundbar zvučnika bazirana na veštačkoj inteligenciji, AI Room Calibration obezbeđuje optimizovaniji zvuk automatskim prilagođavanjem autputa specifičnim karakteristikama prostorije. Ovi napredni modeli su samopodesivi, mogu da prepoznaju i analiziraju tonove kako bi tačno procenili dimenzije datog prostora i prilagodili mu se. Prilikom puštanja sadržaja čiji je mastering urađen uz pomoć tehnologija Dolby Atmos ili DTS:X, AI Room Calibration korisnicima omogućava da uživaju u izrazito realističnom zvuku koji deluje kao da dolazi iz više smerova. Osim toga, premijum soundbar zvučnici kompanije LG odlikuju se naprednim algoritmom obrade koji može da poboljša konvencionalne formate fajlova i da ih približi studijskom kvalitetu.

U cilju pružanja doživljaja koji je što je više moguće bliži bioskopskom, novi soundbar zvučnici kompanije LG pružaju funkciju 4K Pass-Through i audio koji je više nalik na bioskopski uz mogućnost dodavanja kompleta bežičnih zadnjih zvučnika SPK8, koji je kompatibilan sa većinom novih modela LG soundbar zvučnika. Takođe, pomoću Google Asistenta koji je ugrađen u još veći broj modela za 2020. godinu, korisnici mogu praktično i lako upravljati kompatibilnim pametnim kućnim uređajima sa svog LG soundbar zvučnika jednostavnim glasovnim komandama. Povezivanje će biti lakše nego ikad zahvaljujući poboljšanom audio povratnom kanalu (eARC), te korisnici mogu da eksterne uređaje direktno priključe na svoje televizore koji podržavaju eARC i uživaju u trodimenzionalnom zvuku audio formata visoke rezolucije kao što su Dolby True HD i DTS Master Audio1.

Među novim proizvodima kompanije LG u kategoriji soundbar zvučnika nalaze se dva dobitnika CES nagrade za inovacije. Premijum modeli SN9YG i SN11RG dobili su priznanje za unapređen kvalitet zvuka i lakoću korišćenja, dok vodeći model SN11RG predstavlja 7.1.4-kanalni sistem koji sadrži i dva bežična zadnja zvučnika koja pružaju zvuk koji se prostire napred i uvis u cilju pružanja savršenog audio doživljaja u 360 stepeni. Uz čist dizajn koji će izdržati test vremena i savršeno se uklapa sa minimalističkom estetikom televizora čistih linija od 55 i 65 inča kompanije LG, ovi elegantni soundbar zvučnici stvaraju neometanu vizuelnu harmoniju i izgledaju sjajno u svakoj prostoriji.

„Naš cilj je oduvek bio da pružimo bolji zvuk što većem broju ljudi, a ponudom još većeg broja odličnih proizvoda koji se zasnivaju na našem uspešnom partnerstvu sa kompanijom Meridian, naši najnoviji soundbar zvučnici pomažu da se to ostvari”, izjavio je Park Hjung-vu, rukovodilac Sektora za audio i video poslovanje kompanije LG Home Entertainment. „Najnoviji modeli kompanije LG, koji pružaju visoke performanse, pogodnost korišćenja i veliku prilagodljivost, premijum audio doživljaj učiniće dostupnim još većem broju potrošača širom sveta“, istakao je on.

Posetioci štanda kompanije LG na sajmu CES u Kongresnom centru Las Vegas (Centralna hala #11100) imaće priliku da iz prve ruke iskuse njene najnovije inovacije na polju soundbar zvučnika. Pratite objave kompanije LG u vezi sa sajmom CES na društvenim medijima uz pomoć heštega #LGCES2020.