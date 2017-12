LG predstavlja unapređeni Styler sistem za održavanje odeće

Kompanija LG Electronics (LG) će na predstojećem CES 2018 sajmu predstaviti novu, unapređenu verziju Styler sistema za održavanje odeće koji pruža korisnicima mogućnost da održavaju svežinu, miris i čistoću odevnih predmeta i to u udobnosti svog doma ili kancelarije. Unapređeni LG Styler poseduje opciju Wi-Fi povezivanja, koja omogućava korisnicima da upravljaju uređajem sa bilo kog mesta, u bilo kom trenutku.

LG Styler sistem za održavanje garderobe pogodan je za širok spektar odeće i predmeta za celu porodicu uključujući osetljive odevne komade poput bluza, kaputa, džempera, formalne garderobe, odeće za bebe, pa i plišanih igračaka. Čak pet odevnih komada može biti očišćeno pomoću Moving Hanger funkcije, dok Pants Crease tehnologija, koja je praktično postavljena sa unutrašnje strane stilizovanih Glass Door vrata može ispraviti nabore na većim pantalonama širine struka i do 48, a dužine do 60 centimetara. Prošireni enterijer obezbeđuje prostor za odevne komade koji zauzimaju više prostora, poput jakni i zimskih kaputa.

Korisničko iskustvo na viši nivo podiže i funkcija Wi-Fi povezivanja, koje omogućava preuzimanje prilagođenih ciklusa čišćenja putem smart telefona. Takođe, Styler sistem može slati obaveštenja na korisnikov smart telefon i prikazivati informaciju o količini utrošene energije i završetku ciklusa čišćenja. Za odevne komade sa oznakama NFC, aplikacija može skenirati oznaku i informisati Styler koja je opcija čišćenja za taj komad najefikasnija.

Koristeći inovativnu TrueSteam tehnologiju LG Styler pažljivo čisti garderobu i neutralizuje neprijatne mirise, uklanjajući 99,9 odsto grinja i bakterija sa odeće. Dodatak u vidu pokretne vešalice lagano protresa odeću i tako otklanja sa nje sve nabore koji se formiraju tokom tretiranja parom, dok Easy Pants Crease opcija oblikuje finu, oštru liniju niz centar svake noge.

“Novi LG Styler je savršeno rešenje za potrošače koji žele da se prikažu na najbolji mogući način, i izgledaju sveže i spremno u svakoj prilici”, rekao je Song Dae-hyung, predsednik i izvršni direktor kompanije LG Home Appliance & Air Solution. “Nije iznenađenje što je LG Styler otvorio potpuno novu kategoriju na tržištu odeće u zemljama u kojima je nega garderobe ozbiljan posao.”

Najnoviji LG Styler će biti prikazan na sajmu CES 2018 od 9. do 12. januara na štandu #11100 u Centralnoj sali Kongresnog centra u Las Vegasu (Las Vegas Convention Center).