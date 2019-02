LG predstavlja vrhunska poslovna rešenja na ISE 2019

Kompanija LG Electronics (LG) predstavlja svoju naprednu Information Display tehnologiju na sajmu ISE 2019 koji se održava u Amsterdamu od 5. do 8. februara. Od Transparent OLED Signage proizvoda, pa sve do kompletne LED linije, LG je u mogućnosti da pretvori bilo koji prostor u impresivno i potpuno funkcionalno digitalno okruženje, kao i da ponudi inovativna poslovna rešenja prilagođena potrebama korisnika.

Svoju premijeru u Evropi imaće jedinstveni LG OLED Falls displej koji će dočekati posetioce na glavnom ulazu LG-jevog štanda, a kojeg čini 88 Open Frame OLED ekrana. Ova OLED signalizacija se sastoji od zakrivljenih displeja koji imaju mogućnost da se obmotaju oko različitih površina, što ih čini savršenim za primenu u prostorima koji zahtevaju prilagodljivost. Video prikazi šume, glečera, vodopada, mećave i drugih prirodnih čuda predstavljaju jedinstveno iskustvo.

Osim izložbe OLED Falls, posetioci će biti u prilici da vide jedinstvenu i transparentnu OLED digitalnu signalizaciju, vrhunski proizvod koji izgleda više kao naučna fantastika nego stvarnost. Ova neverovatna tehnologija je naročito impresivna u maloprodajnim okruženjima i umetničkim galerijama gde se proizvodi mogu postaviti iza video zida ili specijalnih efekata prikazanih na Transparent OLED signalizaciji.

LG-jeva precizna LAPE serija LED displeja odvaja modul napajanja od ekrana, a rezultat toga je ultra tanki profil za jednostavniju instalaciju. Manji, lagani LDM (LED Display Module) omogućava lakšu ugradnju sa podrškom za konkavnu i konveksnu zakrivljenost do 1000R. Sa kompaktnim rasponom piksela od 1,5 do 2,5mm i osvetljenošću do 1000 nita, LAPE serija pruža živopisan kvalitet slike u svakom okruženju, od maloprodajnih centara do konferencijskih sala.

LAA serija LED ekrana od 130 inča sa pikselima od 1,5mm dizajnirana je za srednje i velike konferencijske sale. Ugrađeni audio sistem omogućava korisnicima da komuniciraju i dele slike bez potrebe za eksternim zvučnicima. Sa opcionim softverom, ovo rešenje za ekran dizajnirano je da bude kompatibilno sa Krestron sistemom za kontrolu prostorija (Crestron room controlsystem).

LG-jeva transparentna LED prevlaka predstavlja rešenje velikog formata koje može biti postavljeno na staklenu površinu bilo koje veličine kako bi se transformisala u pravu digitalnu signalizaciju. Sa maksimalnom transparentnošću od 73 odsto, staklo zadržava svoja prvobitna svojstva, dok je prevlaka neprimetna dok se ne koristi. Prevlaka je sama po sebi samolepljiva i može da se ukloni bez ostataka. Obezbeđujući širok spektar boja, dok istovremeno zadržava visoku transparentnost, ovo jedinstveno rešenje je pogodno za prikazivanje brojnih stvari, od logotipa brenda do video zapisa u boji.

Na ISE 2019 LG takođe prikazuje revolucionarni Even Bezel Video Wall (video zid) od 0,44mm koji pruža živopisne i dinamičke slike sa doslednom uniformnošću boja za veće i šire uglove gledanja bez distorzije. Operativni sistem webOS 3.0 čini ga izuzetno jednostavnim za održavanje i kreiranje sadržaja. Ovo rešenje je optimizovano za kontrolne sobe i prostorije gde je potrebno podešavanje na više ekrana, kao što su tržni centri i učionice.

Nova 4K Interactive Digital Board instalacija od 86 inča kompanije LG može se pohvaliti IPS In-cell Touch tehnologijom i uglađenim dizajnom koji koristi inovativni proces direktnog spajanja kako bi se uklonio međuprostor između LCD panela i zaštitnog stakla.

Na ISE 2019 biće predstavljeni i proizvodi za signalizaciju na otvorenom. Model 55XE4F je vodootporan i zaštićen od prašine, dok je otprilike 64 odsto lakši i 37 odsto tanji od prethodnog 55-inčnog modela. Ovo omogućava da se instalira gotovo svuda – na zidu, plafonu ili postolju. Štaviše, kaljeno prednje staklo poseduje prevlaku otpornu na udarce, što sprečava oštećenja.

„Tehnologije digitalne signalizacije nove generacije, koje ove godine izlažemo na ISE sajmu, nesumnjivo predstavljaju neke od najnaprednijih inovacija u današnjoj industriji”, rekao je Li Čong-huan (Lee Choong-hwoan), direktor Information Display poslovne jedinice u kompaniji LG Electronics Business Solutions. „Jedinstvena tehnologija u LG OLED i LED Signage proizvodima omogućava nam da pružimo vrhunska rešenja klijentima u različitim industrijama”.

Vodeća poslovna rešenja kompanije LG biće izložena u Hali 12 (štand 12-K90) kongresnog centra RAI Amsterdam od 5. do 8. februara.