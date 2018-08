LG profesionalni displeji integrisani sa Cisco sistemima za pouzdane video konferencije

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je značajno unapređenje proizvoda u oblasti video konferencija za korporativne sale za sastanke. Šest modela LGUltra HD ekrana i dvadeset modela LG Full HD ekrana sada su u potpunosti kompatibilni sa Cisco Room Kit, Room Kit Plus i Cisco SX serijom, koja uključuje SX10, SX20 i SX80. Ovo omogućava zaposlenima koji rade u različitim zemljama da efikasno komuniciraju jedni sa drugima, a da ih ne sputavaju tehnološka ograničenja ili zamućene slike.

Snage LG displeja i Cisco mrežne tehnologije kombinuju se za kreiranje idealnog rešenja za video konferencije, distribuciju i prezentaciju sadržaja. To podrazumeva pouzdane i velike sisteme za saradnju na internetu zajedno sa ekranima koji pokazuju najbolji mogući sadržaj. Zajedno, nude jedinstvene karakteristike: odličnu boju za video formate i prezentacije, integrisanu automatsku konfiguraciju bez dodira, automatski unos označavanja za brzo prepoznavanje i nepogrešivu sinhronizaciju kroz detekciju niske latencije.

LG modeli koji su kompatibilni sa Cisco Rook Kit su Ultra HD 49”-98” UH5 opsega i Full HD 32”-65” displeji (od 32SM5 do 65SM5). To znači da postoje modeli za svaku prostoriju za sastanke. Svi LG profesionalni displeji poseduju tehnologiju In-Plane Switching (IPS), omogućujući da se živopisne i precizne boje pravilno pokazuju iz bilo kog ugla. IPS poseduje mogućnost brzog oporavka tečnog kristala. Pored toga, Full HD modeli su dobro poznati po svojim neverovatno živopisnim bojama i preciznim detaljima.

Saradnja između kompanija Cisco i LG dovela je do korisničkog sistema sa automatskom integracijom i postavkom bez-dodira: čim LG displej detektuje da je Cisco uređaj povezan sa HDMI portom, on će se konfigurisati i kalibrirati kako bi se izbegli konfiguracijski problemi. LG profesionalni ekrani automatski se prilagođavaju sa Cisco Room Kits nakon prve upotrebe.

Podržavaju sve napredne funkcije putem Cisco Touch 10 kontrolera, bilo da se radi o žičnom ili bežičnom izvoru, video zapisu, sadržaju uživo ili jednostavno pojedinačnim razgovorima. Osim automatskog podešavanja, LG i Cisco razvili su mogućnost praćenja i prijave statusa svakog uređaja, uključujući i ekran, preko Codec i jednog HDMI kabla.