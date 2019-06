LG proširuje partnerstvo sa kompanijom Qt

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa kompanijom The Qt Company sa sedištem u Finskoj, a bavi se razvojem softvera i stoji iza Qt projekta. Cilj je da se proširi postojeća saradnja na platformi webOS, a ovo konkretno partnerstvo će se fokusirati na ugrađivanje LG-jeve open source platforme webOSu buduće automobilske, robotske i pametne kućne uređaje, ali i na pozicioniranje webOS-a kao referentnog operativnog sistema za Qt.

Partnerstvo garantuje efikasnije upravljanje resursima koja su potrebna za prenos na Qt i minimiziranje razlika između Qt i platforme webOS, što će dovesti do najboljeg korisničkog iskustva za AI i IoT korisnike. Zahvaljujući stručnosti kompanije Qt u području korisničkog iskustva (UX) i LG-jevom poznavanju proizvoda, saradnja će kreirati snažno razvojno okruženje za programere, inženjere i dizajnere kako bi mogli da stvaraju inovativne aplikacije i uređaje.

„Naša vizija je stvaranje visoko inovativnih i pametnih uređaja koji se temelje na veštačkoj inteligenciji (AI) i koriste platformu webOS, a to je lakše ostvarivo u saradnji sa kompanijom Qt“, izjavio je Dr. I.P. Park, predsednik i glavni tehnološki direktor kompanije LG Electronics. „Dizajniranje i razvoj ovih veoma složenih sistema zahteva naprednije mogućnosti razvoja softvera i to više nego ikad ranije, a bliska saradnja između stručnjaka za hardver i softver je temelj saradnje sa kompanijom Qt”.

Qt je softverski alat za razvoj grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) kako bi bio isporučen intuitivan i moderan UI/UX dizajn i snažne funkcije na dodir u potrošačkim i automobilskim uređajima. Od 2014. godine, LG se oslanjao na okvir za razvoj aplikacija kompanije Qt kako bi osigurao intuitivno i jednostavno korisničko iskustvo za pametne televizore i informacione displeje koji se temelje na platformi webOS. Qt će imati ključnu ulogu u razvoju platforme webOS Auto, planiranu za implementaciju u buduće sisteme za infotainment u vozilima.

„LG je već generacijama predvodnik u segmentu potrošačke elektronike, a upravo je to jedan od razloga zašto su postali pouzdan partner naše kompanije“, rekao je Juha Varelius, izvršni direktor u kompaniji Qt. „Svojom inicijativom da proširi doseg platforme webOS na brzorastuća tržišta, LG naglašava veliki potencijal povezanih iskustava. Sarađujući sa kompanijom LG na ovoj inicijativi, u mogućnosti smo da našim korisnicima olakšamo izradu uređaja koji donose novu definiciju reči ‘pametni’“.