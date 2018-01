LG razvija Deep Learning tehnologiju DEEPTHINQ

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je razvoj sopstvene tehnologije veštačke inteligencije (AI) zasnovane na deep learning-u predstavljanjem AI razvojnog alata za sve poslovne jedinice u skladu sa naporima kompanije da ubrza lansiranje novih proizvoda opremljenih najnovijom tehnologijom.

Razvijanje DeepThinQ 1.0 platforme započeto je prošle godine osnivanjem LG laboratorije za veštačku inteligenciju u Koreji sa ciljem ubrzanja istraživanja na polju veštačke inteligencije. Platforma omogućava jednostavno integrisanje veštačke inteligencije u širi spektar proizvoda, pružajući kreatorima LG proizvoda mogućnost da primenjuju deep learning tehnologije na nove generacije proizvoda.

U skladu sa otvorenom strategijom nedavno najavljenog AI brenda ThinQ, proizvodi kompanije LG koji će sadržati DeepThinQ tehnologiju, od mobilnih uređaja do kućnih aparata, pružiće sveobuhvatno korisničko iskustvo povezivanjem brojnih tehnologija i rešenja sa svojom AI platformom.

DeepThinQ 1.0 platforma poseduje AI funkcije kao što su prepoznavanje glasa, videa i senzora, kao i detektore prostora i prisustva, razvijene uz pomoć podataka o navikama korisnika LG proizvoda tokom godina. DeepThinQ 1.0 je od temelja dizajniran sa idejom otvorenosti i diversifikacije, pa podržava brojne operativne platforme kao što su Android, Linux i webOS.

LG DeepThinQ tehnologija daje potpuno novo značenje izrazu „uči se dok je živ“. Proizvodi razvijeni na DeepThinQ platformi se sami edukuju koristeći cloud servere tako da postaju pametniji tokom vremena. Funkcija učenja je u srcu DeepThinQ tehnologije, i omogućava AI proizvodima kompanije LG da razumeju, ne samo spoljašnje okruženje, već i obrasce ponašanja korisnika.

Na primer, LG ThinQ klima uređaj vremenom uči životne navike korisnika te automatski hladi sobu na temperaturu koju korisnik preferira. Tokom vožnje automobila, LG tehnologija za praćenje kabine koristeći naučene podatke o facijalnoj ekspresiji vozača prepoznaje trenutak kada on postane pospan. Najzad, ThinQ će imati mogućnost automatski da podesi muziku, osvetljenje ili klimu unutar automobila učenjem korisničkih navika putnika koji najčešće koriste automobil.

DeepThinQ tehnologija već menja način na koji su određeni proizvodi namenjeni komercijalnom i potrošačkom sektoru dizajnirani. LG roboti-vodiči koji se koriste na južnokorejskom aerodromu Incheon International koriste sofisticiran ambijentalni šum za poboljšanje funkcije prepoznavanja glasa što omogućava bolje razumevanje putnika. Robotski usisivač kompanije LG uči razliku između stolice i psa i kreće se u skladu s tim.

„DeepThinQ tehnologija je otelotvorenje naše otvorene filozofije, da pružimo najmoćnija AI rešenja našim korisnicima putem strategije otvorene platforme, otvorenog partnerstva i otvorene povezanosti“, izjavio je Dr IP Park, glavni tehnološki direktor kompanije LG Electronics. „ThinQ će u potpunosti promeniti način na koji potrošači koriste naše proizvode, jer će ThinQ proizvodi učiti o njima kako bi pružili inteligentne usluge, a ne obrnuto.“