LG se obavezao da će do 2030. prepoloviti emisiju ugljen-dioksida

Kompanija LG Electronics (LG) pokrenula je Zero Carbon 2030 inicijativu, kojom se obavezala da će u roku od 12 godina redukovati emisiju ugljen-dioksida u svojim delovanjima na globalnom nivou.

U skladu sa svojom poslovnom strategijom održivosti, LG će nastojati da smanji emisije ugljen-dioksida za čak 50 odsto u odnosu na 2017. godinu, kroz implementiranje različitih inicijativa za smanjenje ugljen-dioksida i obnovljivu energiju. Ovi napori pomoći će kompaniji LG da se približi dostizanju svog krajnjeg cilja – redukciji emisije ugljen-dioksida.

Kroz niz strateških inicijativa, kompanija će smanjiti emisiju ugljen-dioksida u svojoj svetskoj proizvodnji sa skoro dva miliona tona zabeleženih u 2017. godini na 960.000 tona do kraja 2030. godine. LG planira da proširi svoja visoko efikasna postrojenja i tehnologije usmerene na redukovanje efekta staklene bašte i ublažavanje stvaranja emisija ugljen-dioksida tokom proizvodnog procesa.

Takođe, LG će razvijati postrojenja za obnovljivu energiju koristeći solarne panele i aktivno će iskoristiti sopstvena tehnološka rešenja kao što su visokoefikasni Chilleri i Sistemi za upravljanje energijom (Energy Management Systems – EMS) za smanjenje emisije ugljen-dioksida.