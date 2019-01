LG Styler najavljuje budućnost održavanja odeće

Na sajmu CES 2019, LG Electronics (LG) predstavio je snažnu viziju sveobuhvatnog održavanja odeće sa revolucionarnim Styler sistemom. Na čelu asortimana je novi LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door – sistem sa vratima od crnog toniranog stakla poput ogledala, dobitnik nagrade za inovaciju na CES 2019. LG je predstavio i očaravajuće modele velikog kapaciteta koji nude povećanu funkcionalnost, kao i pametno ogledalo sa servisom na bazi veštačke inteligencije (AI) za potpuno novi virtuelni modni doživljaj.

Premium LG Styler Black Tinted Mirror Glass Door donosi u dom funkcionalnost i eleganciju sa prefinjenim, modernim dizajnom i sposobnošću da održava higijensku čistoću i besprekoran izgled odeće. Nova vrata od crno toniranog stakla odišu sofisticiranošću, dok aparat praktično bez napora osvežava i do četiri odevna komada istovremeno – uključujući i par pantalona u vratima. Dodatno, tehnologije Smart Diagnosis™ i SmartThinQ™ pružaju korisnicima prednost brze, tačne podrške i mogućnosti korišćenja Google Asistenta pomoću glasa.

U srcu Styler sistema nalazi se LG TrueSteam™ tehnologija, koja uklanja više od 99,9 procenata mikroba i bakterija koji se nalaze u odeći kako bi očuvala higijensku čistoću garderobe*. Sa odeće stavljene na pomične vešalice uklanjaju se nabori i neprijatni mirisi, dok funkcija blagog sušenja Gentle Dry brzo i potpuno uklanja vlagu. Funkcija sušenja pomoću toplotne pumpe Heat Pump Drying smanjuje potrošnju energije tako što reciklira toplotu iz vrućeg, vlažnog vazduha unutar Styler sistema, a funkcija za ispravljanje pantalona Pants Crease Care obezbeđuje uredan, čist izgled tako što bez pegle uklanja nabore i pravi preciznu liniju na pantalonama.

Pored novog Styler sistema, posetioci sajma CES 2019 mogli su da se uvere u inovativne karakteristike Styler sistema velikog kapaciteta namenjenog porodicama, koji može da primi pet komada odeće na pomičnim vešalicama (uključujući i duge kapute), kao i par pantalona u vratima.

Dodatno, LG je publici pružio pogled u spavaću sobu budućnosti predstavljanjem pametnog ogledala na bazi veštačke inteligencije. LG ThinQ ogledalo može da pruži personalizovan doživljaj dajući korisnicima modne predloge i mogućnost virtuelnog isprobavanja odeće, omogućavajući im time da kupuju odeću, a da ne moraju da je probaju u radnji.

„Uglađen dizajn i veoma delotvorne performanse elegantnog LG Styler sistema podižu kućno održavanje odeće na viši nivo“, rekao je Song De-hjan, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Puni smo entuzijazma u vezi sa proširenjem funkcionalnosti sistema Styler i njegovom atraktivnošću za nove kupce koji nisu svesni da je održavanje odeće nešto više od pranja vodom i hemijskog čišćenja“.