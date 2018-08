LG Styler uređaji na bazi veštačke inteligencije na IFA sajmu

LG Electronics (LG) će predstaviti napredne modele svog revolucionarnog sistema za brigu o odeći Styler na sajmu IFA 2018. I Styler ThinQ i Styler Mirrored Glass Door poseduju jedinstvene karakteristike kojima se olakšava upotreba i postiže viši nivo čistoće, higijene i elegancije odeće. Korisnici mogu da kontrolišu Styler ThinQ pomoću glasovnih komandi, dok Styler Mirrored Glass Door obezbeđuje maksimalnu funkcionalnost kod kuće.

Novi LG Styler ThinQ i LG Styler Mirrored Glass Door poseduju visoke performanse i naprednu tehnologiju prvobitnog Styler-a. Sa TrueSteam™-om, novi modeli Styler-a nastavljaju da obezbeđuju čistoću i higijenu odeće eliminacijom preko 99,9 odsto bacila i bakterija na standardnoj odeći.* Pokretna vešalica za odeću bukvalno sa odeće stresa manje nabore i neprijatne mirise, dok funkcija Pants Crease Care otklanja nabore na pantalonama i ostavlja savršenu crtu duž svake nogavice. Zahvaljujući funkciji Gentle Dry, Styler brže i nežnije suši osetljive tkanine.

Sa LG-jevom ekskluzivnom platformom veštačke inteligencije DeepThinQ, Styler ThinQ omogućava viši stepen kontrole putem glasovnih komandi. Dovoljno je da kažete: „Hi LG” da biste aktivirali Styler. Pomoću glasa, korisnici mogu da pale i gase LG Styler ThinQ, odaberu i otpočnu ciklus čišćenja, provere da li postoje problemi i čak dobiju preporuku koji je ciklus najbolji.

LG Styler Mirrored Glass Door dobro se slaže sa bilo kojim kućnim dekorom s obzirom na vrhunski dizajn, visok stepen funkcionalnosti i optimalnu efikasnost. Ovaj atraktivni proizvod poseduje praktična reflektujuća vrata zahvaljujući kojima se slaže sa bilo kojim nameštajem i prostorijom, uz istu veliku snagu čišćenja kao i Styler ThinQ.

„LG je ponosan lider u uvođenju novih tehnologija u brizi o odeći pomoću proizvoda kao što je Styler, koji je opremljen naprednim osnovnim tehnologijama koje je LG prvi razvio,” izjavio je Song Dae-hjun, predsednik kompanije LG Electronics and Home Appliance & Air Solution. „LG će nastaviti da radi na unapređenju praktičnosti svojih proizvoda i da realizuje celovita lifestyle rešenja sa novim funkcijama i tehnologijama”.

Posetioci štanda LG-ja na sajmu IFA, u Hali 18 u Messe Berlinu, od 31. avgusta do 5. septembra, imaće priliku da lično vide prošireni asortiman proizvoda Styler i drugih inovacija namenjenih domu.