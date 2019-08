LG ThinQ podiže standarde pametnog doma na novi nivo na sajmu IFA 2019

LG Electronics (LG) će predstaviti svoju ThinQ™ liniju kućnih uređaja sa integrisanom uslugom Amazon Dash Replenishment za evropsko tržište na sajmu IFA 2019, čime donosi prednosti u potpunosti automatizovanog pametnog doma koji se oslanja na platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji kompanije LG, koju unapređuje pametan sistem ponovnog naručivanja i dostave potrošnih proizvoda za kuću kompanije Amazon.

LG ThinQ uređaji sa uslugom Dash Replenishment korisnike oslobađaju obaveze ponovnog naručivanja osnovnih potrošnih proizvoda, tako što im omogućuju da uspostave pametno ponovno naručivanje deterdženta i proizvoda za veš sa Amazona kada su zalihe pri kraju tako da im nikad ne ponestanu. Ta praktična usluga će u početku biti dostupna na LG ThinQ mašinama za pranje veša i suđa u Evropi, uključujući Francusku, Nemačku, Italiju, Španiju i Veliku Britaniju počevši od ove jeseni.

Korisnici mogu uključiti uslugu Dash Replenishment na LG pametnim uređajima za pranje veša i suđa putem LG ThinQ™ mobilne aplikacije, koja se povezuje sa nalozima klijenata na Amazonu. Nakon što se uključe, LG pametni uređaji i usluga Dash Replenishment zajedno rade kako bi automatski ponovo naručivali i dostavljali prethodno definisane proizvode kao što su deterdžent za pranje posuđa i veša i omekšivač na kućnu adresu po potrebi, u zavisnosti od njihove potrošnje. Usluga Amazon Dash Replenishment za LG ThinQ frižidere i prečišćivače vazduha biće dodata u bliskoj budućnosti.

Evropski region dolazi na red nakon uspešnog uvođenja usluge Amazon Dash Replenishment na LG uređajima ranije ove godine u SAD. Pored kompanije Amazon, LG se udružuje i sa drugim pružaocima usluga zasnovanih na veštačkoj inteligenciji kao što su Google i Yandex kako bi proširio sposobnosti i pogodnost korišćenja svojih pametnih proizvoda u Evropi, Aziji i Severnoj Americi.

„Veliko nam je zadovoljstvo da predstavimo svoju liniju proizvoda ThinQ sa uslugom Amazon Dash Replenishment za evropsko tržište na sajmu IFA 2019”, izjavio je Song Dae-hjun, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Kombinovanje naših proizvoda koji su najbolji u industriji sa uslugama koje pružaju dodatu vrednost nastavlja da bude strateški prioritet u cilju stvaranja pametnog doma koji klijentima omogućava da troše manje vremena na obaveze, a više vremena na aktivnosti u kojima uživaju”.

Posetioci sajma IFA 2019 pozivaju se da od 6. do 11. septembra posete štand kompanije LG u Hali 18 Messe Berlin kako bi uživo videli LG ThinQ proizvode sa integrisanom uslugom Amazon Dash Replenishment. Sve aktivnosti kompanije LG na sajmu IFA biće podeljene na društvenim medijima pod heštegom #LGIFA2019a.