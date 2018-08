LG ThinQ uređaji sa veštačkom inteligencijom osvojili brojne EISA nagrade

Inovacije kompanije LG Electronics (LG) u sferama tehnologije veštačke inteligencije (AI) i dizajna dobile su priznanje od Evropskog udruženja za sliku i zvuk (EISA). LG AI ThinQ proizvodi, uključujući LG OLED televizor, LG SUPER UHD televizor i LG XBOOM nagrađeni su zbog svoje visoke konkurentnosti u kategorijama procene kvaliteta premijum slika, performansi veštačke inteligencije i izvanrednog zvuka.

LG OLED TV AI ThinQ (model OLED65E8) osvojio je nagradu EISA PREMIUM OLED TV 2018-2019, ostvarivši sedmu uzastopnu pobedu za OLED tehnologiju kompanije. Naročito je hvaljen kvalitet slike ovog televizora koji zahvaljujući α (Alpha) 9 procesoru pruža živopisne slike neverovatno bogatih boja, oštrina i dubina, i donosi realističnu funkcionalnost veštačke inteligencije. EISA žiri je takođe pohvalio performanse Dolby Atmos™ tehnologije i prednje zvučnike koji proizvode savršeno audio-vizuelno iskustvo. Takođe, pohvaljen je i Picture-on-Glass dizajn zbog mogućnosti da se uklopi u bilo koje okruženje.

Dodatno, LG SUPER UHD TV AI ThinQ (model 65SK9500) dobitnik je nagrade EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE TV 2018-2019 za proizvodnju vrhunske LCD slike sa kombinacijom tehnologija Nano Cell, Full-Array Local Dimming (FALD) i α (Alpha) 7 procesora, kao i LG AI ThinQ platforme i ugrađenim Google Assistant-om. Sa LG AI ThinQ uređajem, korisnici mogu kontrolisati TV, lako se povezivati sa eksternim uređajima, menjati režim slike i pretraživati sadržaj. Najnovija napredna tehnologija govornog asistenta ugrađena u TV uređaje postiže se korišćenjem Natural Language Processing (Obrada prirodnih jezika) za pružanje inteligentne kontrole glasom i povezivanja zasnovanog na ekskluzivnoj tehnologiji dubokog učenja (deep learning) kompanije LG. Sa ugrađenim Google Assistant-om, LG AI TV nudi pojednostavljeno iskustvo koje omogućava da upravljate različitim zadacima, pronalazite odgovore ili kontrolišete uređaje pametnih kuća.

LG SUPER UHD TV nudi gušće zone pozadinskog osvetljenja i značajno poboljšava nivoe crne boje i dimenzije slike pomoću nezavisnih kontrola LED zona. Ovo pruža bolje detalje senki i smanjuje prolaz svetlosti poboljšavajući kontrast, važan za gledanje HDR sadržaja. Zahvaljujući inovativnom Nano Cell displeju, gledaoci mogu da uživaju u savršenoj preciznosti i konzistenciji boja širokih uglova gledanja bez ugrožavanja kvaliteta slike.

LG premijum AI zvučnik, LG XBOOM AI ThinQ (model WK7), osvojio je nagradu EISA ARTIFICIAL INTELLIGENCE LOUDSPEAKER 2018-2019 zahvaljujući izvanrednom kvalitetu zvuka u kombinaciji sa integrisanom veštačkom inteligencijom. Tehnička saradnja sa Meridijanom, britanskim pionirom zvuka visoke rezolucije, omogućava LG XBOOM AI ThinQ audio performanse za puštanje savršenog zvuka, precizne vokalne definicije i preciznog basa. LG XBOOM AI ThinQ zvuk visoke rezolucije kompatibilan je sa visokokvalitetnim fajlovima, omogućujući mu da verno rekreira zvuke prvobitno snimljene u studiju.

Sa direktno ugrađenim Google Assistant-om za brzo podešavanje, LG XBOOM AI ThinQ odgovara na naredbe korisnika bez potrebe za daljinskim upravljanjem ili smart telefonom poput „Hej, Google, kakav je moj raspored za danas?“ (eng. Hey Google, what’s my schedule today?). Govornik može da kontroliše Google Assistant za kućne uređaje kao i za LG kućne aparate koji su kompatabilni sa LG ThinQ.

Dobitnik nagrade EISA SOUNDBAR 2018-2019, model LG SK10Y, predstavlja soundbar zvučnik sa 550W moćnog zvuka i 5.1.2 kanalom podržanim Dolby Atmos® tehnologijom koja proizvodi izuzetan zvuk iz svih pravaca. Sa Meridijan tehnologijom LG SK10Y može da se pohvali visokim nivoom mogućnosti kako bi omogućio slušaocima bogat, beskompromisni zvuk i pružio jasnoću govora i muzike.

LG SK10Y je kompatibilan sa visokokvalitetnim audio datotekama kako bi savršeno rekreirao zvuk snimljen u studiju i ponudio konvertovan zvuk koji poboljšava kvalitet standardnih audio datoteka na 24bit/192kHz unapređujući suptilne detalje i nijanse svake numere. Ovaj soundbar zvučnik visoke rezolucije estetski je dizajniran tako da se uklapa sa LG premijum televizorima. Štaviše, sistem je kompatibilan sa drugim pametnim uređajima koji podržavaju Chromecast i mogu pratiti tok pesme ili podkasta rečima, „OK Google“.

„Kompanija LG ponosna je na priznanje od strane industrijskih stručnjaka za svoju posvećenost inovacijama tehnologije veštačke tehnologije”, rekao je Brajan Kvon, predsednik kompanije LG Home Entertainment. „LG jeste i nastavlja da bude ključni globalni igrač AI industrije, pružajući korisnicima novi nivo inteligencije kod kuće, a u koraku sa našom misijom želimo da život korisnika učinimo pogodnijim uz korišćenje napredne tehnologije”.

Posetioci štanda LG-ja na sajmu IFA, u Hali 18 u Messe Berlinu, od 31. avgusta do 5. septembra, imaće priliku da lično iskuse LG ThinQ liniju proizvoda iz prve ruke.