LG ubrzava B2B inovacije u saradnji sa Microsoftom

LG Electronics (LG) sarađuje sa kompanijom Microsoft na izgradnji svojih infotainment sistema za automobile, sistema za upravljanje zgradama i drugih B2B saradnji. Kao što je najavljeno na sajmu CES 2020, LG će koristiti usluge Microsoft Azure i veštačku inteligenciju kako bi ubrzao digitalnu transformaciju svog rastućeg B2B poslovanja.

Pre godinu dana, LG je započeo saradnju sa Microsoftom u cilju poboljšanja i daljeg rasta svog poslovanja u vezi sa autonomnim vozilima i infotainment sistemima. LG će proširiti obim novih projekata van automobilskog sektora u komercijalni prostor.

LG planira da poboljša svoje sisteme upravljanja kako bi omogućio sistemu Building Energy Control (BECON) da efikasnije upravlja i kontroliše HVAC sisteme (grejanje, ventilaciju i klimatizaciju) koristeći uslugu Azure. Dok proširuje svoj sistem BECON u svetu uz Microsoftovu podršku, kompanija će razvijati sledeću verziju ovog sistema sa Azure podacima i hibridnim cloudom, kao i sa uslugama veštačke inteligencije.

Integracija sa tehnologijom Azure će dodatno poboljšati LG-jevo rešenje za infotainment u vozilima. Ovo se bazira na moćnoj kombinaciji LG platforme webOS Auto i platforme Microsoft Connected Vehicle za novu generaciju povezanih vozila. Za sledeću verziju platforme webOS Auto, LG će pružiti različita dodatna HMI (human machine interface) iskustva, posebno u područjima zabave u vozilima i radne efikasnosti.

Infotainment sistemi će integrisati LG-jeve tehnologije virtuelnog ličnog asistenta sa Microsoftovim akcelatorom rešenja virtuelnog pomoćnika i ličnim asistentima proizvođača automobila kako bi poboljšali svoja iskustva sa brendom i pružili različite povezane usluge krajnjim korisnicima. Ova inovativna HMI softverska platforma je dizajnirana za unapređenje monetizacije novih digitalnih usluga.