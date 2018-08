LG unosi eleganciju u dom unapređenom linijom SIGNATURE KITCHEN SUITE proizvoda

Na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu, LG Electronics (LG) će predstaviti SIGNATURE KITCHEN SUITE posebno dizajniran za evropsko tržište koji sadrži asortiman ultra-premium ugradnih kuhinjskih uređaja dizajniranih kako bi odgovorili na istančane zahteve i potrebe sofisticiranog evropskog potrošača.

Dizajnirana nalik na plutajuću baštu u urbanoj oazi, ova informativna i interaktivna izložbena zona biće predstavljena na otvorenom. u Sommergarten-u, ispred glavne postavke kompanije LG na najvećem sajmu uređaja i potrošačke elektronike u Evropi.

SIGNATURE KITCHEN SUITE predstavlja odgovor kompanije LG na nove mogućnosti na evropskom tržištu ekskluzivnih kuhinjskih uređaja. Vrhunska ekspertiza u ovoj delatnosti, tehničko znanje i vođstvo u pogledu dizajna angažovani su u razvoju asortimana proizvoda. Trend kompaktnih kuhinja u Evropi stvorio je potražnju za ugradnim uređajima koji prostor koriste na kreativniji i efikasniji način. Konkurentnost u segmentu ekskluzivnih ugradnih kuhinjskih uređaja je važan deo poslovne strategije kompanije LG zbog jake pozicije Evrope na tržištu premium kućnih uređaja. SIGNATURE KITCHEN SUITE biće predstavljen u Evropi kasnije tokom ove godine u Italiji, a nakon toga i na drugim ključnim tržištima u regionu.

SIGNATURE KITCHEN SUITE personifikuje duh stručne izrade, inovativnog dizajna, visokih performansi, unapređene upotrebne vrednosti i premium usluge. To je razlog zašto u sklopu njenog predstavljanja u Evropi LG sarađuje sa ekspertima za dizajn premium italijanskih kuhinja Valcucine i Arcline kako bi se postigla savršena kombinacija forme i funkcionalnosti. Saradnja sa ovim kompanijama omogućava LG-u da savršeno realizuje koncepte minimalizma, skrivenosti i automatizacije. Novi asortiman je dizajniran kako bi se savršeno integrisao sa postojećim prostorima tako da obrazuje vrhunsko kulinarsko okruženje koje odgovara raznolikim ukusima evropskih potrošača i funkcioniše sa standardnim kuhinjskim uređajima, ali i uređajima izrađenim po narudžbi. SIGNATURE KITCHEN SUITE će biti dostupan u verzijama od elegantnog prednjeg panela i minimalizovanog luksuza do elegantnog nerđajućeg čelika i prirodnije, savremene teme.

SIGNATURE KITCHEN SUITE vam obećava opčinjavajuće kulinarsko iskustvo. Pun paket uključuje rernu, indukcione ploče za kuvanje, frižider, mašinu za pranje sudova, vinsku vitrinu i aparat za espreso. Korisnici će biti zapanjeni velikim brojem naprednih mogućnosti rerne, poput njene sposobnosti da spremi zdrava i ukusna jela zahvaljujući funkcijama kuvanja uz pomoć pare i konvekcije, ProHeat™ tehnologiji koja ujednačeno raspoređuje toplotu u celoj rerni, i Speed Clean™ funkciji za brzo i lako čišćenje mrlja i ostataka hrane pri pečenju. LG će prvi put predstaviti asortiman vinskih vitrina kao dopunu evropskom SIGNATURE KITCHEN SUITE, novu seriju zidnih rerni sa prednjim panelom izuzetne elegancije, kao i moćnu mašinu za pranje sudova koja koristi paru visoke temperature.

Pametna Wi-Fi konektivnost obezbeđuje potpunu kompatibilnost uređaja SIGNATURE KITCHEN SUITE sa platformama na bazi veštačke inteligencije kao što su Google Assistant i Amazon Alexa. Konektivnost omogućava korisnicima aktivnosti poput potrage za receptima pomoću aplikacija poput Innit, SideChef i Drop, direktnog slanja recepata rerni, daljinskog predgrevanja rerne, podešavanja ispravnog režima kuvanja, i praćenje svih operacija u kuhinji, kontrolišu na daljnu.

„Radujemo se što ćemo ove godine imati priliku da predstavimo naše SIGNATURE KITCHEN SUITE premium kućne uređaje evropskom tržištu koje ima veoma istančan ukus,” izjavio je Song Dae-hyun, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. „Ne sumnjamo da će kombinacija naše dokazane pametne tehnologije i naših ekskluzivnih uređaja predstavljati veliku konkurenciju etabliranim evropskim brendovima u ovoj kategoriji.”

Posetiocima sajma IFA 2018 preporučuje se da posete štand kompanije LG u hali 18 kako bi izbliza videli asortiman ultra premium ugradnih uređaja SIGNATURE KITCHEN SUITE.