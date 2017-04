Logitech G G413 mehanička gaming tastatura s ekskluzivnim Romer-G mehaničkim prekidačima

Projektovana je za preciznost i nenadmašne performanse, promišljeno uravnoteženog i modernog dizajna. Logitech G413 dolazi s Logitechovim ekskluzivnim Römer-G™ mehaničkim prekidačima, nudi 25 posto brži odaziv od standardnih mehaničkih tastera, s gornjim delom kućišta od eloksiranog aluminijuma, dodatnim USB passthrough portom i preciznim pozadinskim osvetljenjem. Logitech G413 dolazi u dve verzije – Logitech G413 Carbon s crvenim pozadinskim osvetljenjem i Logitech G413 Silver s kultnim belim pozadinskim osvetljenjem.

„Dosta vremena su inženjeri i dizajneri proveli pažljivo projektujući ovu tastaturu kako bi isporučili napredne performanse s pravim karakteristikama, za odgovarajuću cenu”, rekao je Ujesh Desai, potpredsednik i generalni menadžer Logitech G. „Stvorili smo tastaturu s dodatnim USB passthrough portom, pozadinskim osvetljenjem i aluminijumskom završnom obradom. Uz G413 verujemo da smo postigli savršenu ravnotežu između visokih performansi i atraktivnog dizajna.”

Romer-G prekidači i precizno osvetljenje tastera

Logitechovi ekskluzivni Romer-G mehanički prekidači izrađeni su za prvorazrednu izvedbu, brzinu i izdržljivost. Uz kratku tačku aktivacije od 1.5 mm, Romer-G prekidači beleže pritisak do 25 posto brže od standardnih mehaničkih prekidača. Romer-G prekidači su namenski dizajnirani za precizno i jasno osvetljenje tastature kako bi tasteri uvek bili vidljivi, ali nikad nametljivi.

Aluminijumska legura iz vazduhoplovne industrije

Legura četkanog aluminijuma služi kao okosnica tastature. Rezultat je minimalistički dizajn uravnotežen s celim nizom karakteristika. S naglaskom na high-end završnu obradu i tehničke osobine, Logitech G413 je izrađena od najkvalitetnijih materijala.

Dodatni USB passthrough port i funkcijski tasteri

Integrisani, dodatni USB passtrough pruža punu snagu i brzinu protoka podataka nadohvat ruke za svaki USB uređaj. Tastatura G413 raspolaže tasterima za podešavanja, tako da možete koristiti taster FN za kontrolu glasnoće, za pokretanje i zaustavljanje, odabir načina igre, rasvetu, itd.

Cena i dostupnost

Logitech G413 mehanička gaming tastatura s pozadinskim osvetljenjem u Carbon i Silver verziji očekuje se početkom aprila 2017. po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 99.99 evra.