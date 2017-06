Logitech G433 i G233 gejming slušalice superiornih audio peformansi i naprednog dizajna

Logitech G danas predstavlja slušalice Logitech® G433 7.1 Gaming Headset Logitech® G233 Prodigy Gaming Headset. Ove slušalice dolaze s naprednom gejming tehnologijom, uključujući Pro-G™ zvučničke jedinice za vrhunske performanse zvuka, izuzetno lagane i ležernog dizajna koje ćete s radošću koristiti i u svakodnevnim negejmerskim aktivnostima.

„Ako ste poput mene i puno vremena provodite u gejmingu, ovo su fantastične slušalice baš za vas”, rekao je Ujesh Desai, potpredsednik i generalni menadžer Logitecha G. „Ako volite muziku, onda je takođe bitno imati sjajne slušalice. Sada možete imati jedne slušalice koje pružaju najbolje iz oba sveta.

Jednostavno možete raditi na računaru ili na konzoli, a zbog izuzetnog dizajna, Pro-G zvučničkih jedinica i odvojivih mikrofona možete izaći i napolje i poneti ih sa sobom, odnosno, možete imati slušalice koja odgovaraju vašem stilu života.”

Zvuk visokog kvalteta

Slušalice dolaze s naprednim Pro-G zvučničkim jedinicama, izrađene su od mrežastog materijala i pružaju visokokvalitetan zvuk. Zvučničke jedinice daju jasne visoke i niske tonove s minimalnim izobličenjima. Logitech G je optimizovao kvalitet zvuka za analognu reprodukciju, a ima i digitalni USB izlaz, tako da je zvuk jasan bez obzira na izvor zvuka.

Osim toga, Logitech G433 koristi DTS Headphone: X® 7.1 koji pruža visokokvalitetan surround zvuk. Vrlo realistična tehnologija DTS Headphone: X precizno replicira 7.1 položaj zvučnika tako da možete čuti zvučne efekte okoline u prostoru i tačno locirati izvor zvuka, kao što su zvukovi udaljenih neprijatelja kao i iz kog smera oni dolaze. Takođe, možete podešavati glasnoću svakog od sedam audio kanala.

Ležerni dizajn inspirisan sportom

Logitech G433 i Logitech G233 slušalice su izdržljive, ali lagane i izuzetno udobne.

Logitech G433 presvučene su hidrofobnom tkaninom otpornom na mrlje i dolaze u nekoliko boja: plavoj, crvenoj i crnoj. G233 dolaze u soft-touch crnoj s plavim jastučićima za uši.

Oba modela slušalica imaju mrežaste jastučiće za uši, napravljene od providne tkanine, a navlaka im se lako skida kako bi se jednostavno održavale. G433 dolaze s dodatnim setom jastučića od mikro vlakana.

Izuzetno jasna komunikacija i podrška na više platformi

Oba modela slušalica dolaze s odvojivim, visokokvalitetnim mikrofonom s mikro pop filterom za kristalno jasnu komunikaciju. Oba para rade s PC računarima, konzolama (uključujući Xbox One, PlayStation®4 i Nintendo Switch™) i mobilnim uređajima. G433 i G233 službeno su sertifikovani i garantuju najviši nivo glasnoće zvuka i glasa.

Cena i dostupnost

Očekuje se da će Logitech gejming slušalice G433 i G233 biti dostupne u junu 2017. po preporučenim maloprodajnim cenama od 129 evra i 89,99 evra.