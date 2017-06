Logitech International Design nagrade

Logitech je osvojio devet Međunarodnih nagrada za dizajn (International Design Awards – IDA), što je najviše do sada osvojenih nagrada u jednoj godini.

IDA je prepoznala Logitechov dizajn proizvoda u nekoliko kategorija, uključujući smart home, video collaboration, gaming i pakovanje proizvoda.

Ovogodišnje nagrade uključuju zlatne, srebrne i bronzane nagrade, a uz to se obeležava treća godišnjica otkako je IDA prepoznala Logitech proizvode kao vrhunski dizajnirane.

Logitech nagrade uključuju.

Zlatnu nagradu za:

Logitech Circle

Srebrnu nagradu za:

Logitech Spotlight Presentation Remote

Logitech BRIO 4K Pro Webcam

Logitech G Pro Gaming Mouse

Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard

Logitech POP Home Switch

Logitech BASE

Bronzanu nagradu za:

Logitech M720 Triathlon Mouse

Logitech pakovanja proizvoda

„Čast mi je da primim ove međunarodne nagrade, koje su potvrda da smo prepoznati po prvoklasnom dizajnu koji pomno razvijamo”, izjavio je Alastair Curtis, generalni direktor dizajna u Logitechu. „Svaki tim u Logitechu koncentrisan je na krajnjeg korisnika, a naš pristup dizajnu vodi tu posvećenost izvanrednim rezultatima”.

„Stvarno sam ponosan na napredak koji smo postigli u integrisanom dizajnu na svim područjima”, izjavio je Bracken Darrell, predsednik i izvršni direktor Logitecha. “Ove međunarodne nagrade samo su potvrda da idemo u dobrom smeru. Circle Camera i Pop Home Switch i za nas pretstavljau potpuno nove kategorije proizvoda. Spotlight prezenter reintegracija je unutar jedne od naših postojećih kategorija, dok su BRIO 4K Webcam i K780 Multi-Device tastatura inovacije u postojećim kategorijama. Dizajn je uvek u središtu svake od tih inovacija.”

Svake godine International Design Awards odaje priznanje vizionarima dizajna i otkriva nove talente u arhitekturi, enterijeru, grafičkom i modnom dizajnu kao i dizajnu proizvoda. Ove godine, IDA žiri pregledao je 1.000 prijava iz 52 zemlje i izabrao pobednike na osnovu dizajna, kreativnosti, upotrebljivosti i inovativnosti.

Logitech info

Logitech dizajnira proizvode koji su svakodnevno prisutni u životima ljudi, povezujući ih s digitalnim iskustvima. Pre više od 35 godina Logitech je započeo povezivanje ljudi putem računara, a sada dizajnira proizvode koji spajaju ljude kroz muziku, igre, video i računarstvo. Među Logitech brendovima su i Jaybird, Logitech G i Ultimate Ears.

Kompanija je osnovana 1981. godine. Logitech International je švajcarska javna kompanija prisutna na SWX Swiss Exchange (LOGN) i Nasdaq Global Select Market (LOGI) tržištima. Više o kompaniji Logitech pronađite na www.logitech.com, na blogu ili @Logitech na društvenim mrežama.

IDA info

Mnoštvo dizajnera i preduzetnika stvorilo je International Design Awards 2007. godine kao odgovor na nedostatak priznanja za inteligentan i održiv multidisciplinarni dizajn.

Međunarodne nagrade za dizajn postoje kako bi prepoznavale, proslavile i promovisale legendarne vizionare dizajna, i otkrile nove talente u arhitekturi, dizajnu enterijera, grafičkom i modnom dizajnu kao i dizajnu proizvoda. IDA želi da privuče pažnju na ikonoklazam dizajna širom sveta, konceptualizujući i proizvodeći sjajne dizajnerske radove.