Logitech predstavlja CRAFT tastaturu

Logitech danas predstavlja CRAFT, prvu tastaturu s okretnim tasterom, postavivši time novi standard za tastature. CRAFT izgleda sjajno i pruža bolji osećaj kucanja od bilo koje tastature, a nudi i potpuno nov i neposredan pristup specifičnim računarskim alatima pomoću pametnog aluminijumskog okretnog tastera.

Dodirom, pritiskom ili okretom istog možete prilagoditi jasnoću, kontrast i zasićenost slike u programu Adobe Photoshop ili stvoriti i prilagoditi grafikone u programu Microsoft Excel.

Ili jednostavno okrenite točkić kako biste promenili veličinu fonta u programu Microsoft Word. Pomoću jedinstvenog okretnog tastera omogućena vam je ultimativna kontrola na vašem radnom stolu uz nenadmašnu preciznost, efikasnost i kreativnost.

„Naša nova vrhunska Logitech CRAFT tastatura namenjena je svima nama koji koristimo Photoshop ili radimo prezentacije pomoću Power Pointa i pritom želimo da budemo precizniji i osećamo se povezaniji s našim radom”, rekao je Art O’Gnimh, generalni menadžer divizije tastatura u Logitechu.

„Točkić okretnog tastera omogućava vam direktan pristup funkcijama koje su vam potrebne kako biste postigli najviši nivo produktivnosti. CRAFT podstiče vašu kreativnost – svaki put kad sednete za radni sto.”

Aluminijumski okretni taster osetljiv na dodir, nazvan Crown (kruna), prepoznaje aplikacije koje upotrebljavate i omogućava brz pristup potrebnim alatima. Uz lagani dodir „krune“ možete odmah pristupiti specifičnim funkcijama poput veličine četkice, jasnoće, vrste grafikona ili veličine fonta. Potreban je samo dodir za promenu funkcije ili okret točkića za promenu vrednosti odabrane funkcije. Instalacija prilagođenih profila u softveru Logitech OptionsTM pojednostavljuje kreativni proces pri radu s programom Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC i Microsoft PowerPoint®, Excel® i Word® (trenutno Microsoft opcije rade samo na PC-u). Korišćenje okretnog tastera donosi udobnost, neposrednost i praktičnost vašem kreativnom procesu i omogućava interakciju s obe ruke. Takođe, možete ga koristiti za promenu radne površine računara, kretanje kroz aplikacije ili prilagođavanje glasnoće, kao i da dodelite jednu dodatnu funkciju svakoj od omiljenih aplikacija.

CRAFT dolazi s pametnim pozadinskim osvetljenjem koje prepoznaje vaše ruke i automatski prilagođava osvetljenje u zavisnosti od uslova u prostoriji. Tasteri su izrađeni da budu maksimalno udobni, poznatog rasporeda i dizajnirani za postojanost i preciznost. CRAFT se izuzetno uklapa uz ostale vrhunske Logitech dodatke za stone računare, kao što su MX Sound zvučnici, Spotlight prezenter i MX Master 2S.

Uz sve to, pritiskom tastera Easy-SwitchTM možete se prebacivati između uređaja i pisati na bilo kom od tri povezana uređaja, bez obzira koristite li Windows® računar ili Mac® računar. Povežite se pomoću Logitech Unifying™ USB prijemnika ili Bluetooth® Low Energy tehnologije.

Cena i dostupnost

Logitech CRAFT napredna tastatura očekuje se u maloprodaji sredinom septembra po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 199 evra.