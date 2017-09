Logitech predstavlje miš MX ERGO

Logitech danas predstavlja Logitech MX ERGO, bežični trackball miš kojim postavlja novi standard kada su udobnost i preciznost u pitanju. Nakon gotovo decenije od kako je predstavljen poslednji model trackball miša, novi MX ERGO dolazi s jedinstvenim podesivim zglobom, preciznim praćenjem i moguće ga je povezati s više uređaja. Namenjen je ljubiteljima trackballa i onima koji traže alternativu miševima i touchpadovima.

„Vrlo smo uzbuđeni zbog novog trackball miša. Vratio se bolji nego ikad, a ideja za ovaj inovativni trackball potekla je od naših korisnika koji su na razne kreativne načine dostizali željeni nivo razinu udobnosti stavljajući razne oblike podložaka ispod miša kako bi postigli željeni ugao”, izjavio je Anatoliy Polyanker, brend direktor Logitecha.” MX ERGO je naš prvi prilagodljiv trackball miš koji udobnost podiže na viši nivo, upakovanu u vrhunski dizajn.”

MX ERGO smanjuje naprezanje mišića za 20% u poređenju sa standardnim mišem. Pomoću podesivog postolja možete povećati ugao od 0 do 20 stepeni, što poboljšava držanje zgloba i pronaciju. Anatomski oblik daje potporu šaci i prstima, dok mekana guma na površini osigurava udobno i dobro prijanjanje tokom dugotrajnog korišćenja.

MX ERGO nudi najnoviju tehnologiju praćenja, omogućava bržu i precizniju navigaciju s mogućnošću trenutnog menjanja brzine i tačnosti kursora za optimalnu kontrolu pritiska tastera. LED svetlo svetli kada je uključen precizni način rada, što daje idealnu kontrolu pomoću „kuglice za praćenje“.

MX ERGO dolazi uz punjivu bateriju koja traje do četiri meseca, u zavisnosti od načina korišćenja. Ukoliko vidite da je baterija pri kraju, potreban je samo jedan minut punjenja kako biste miš mogli koristili ceo dan.

MX ERGO radi uz pomoć opcija Logitech Easy-SwitchTM i LogitechFlowTM koje je moguće besplatno preuzeti kao deo softvera Logitech® OptionsTM, čime se korišćenje na više računara podiže na novi nivo. Jednostavno prebacujte sadržaj između dva računara samo jednim mišem, kopirajte i nalepite sadržaj, slike ili dokumente.

MX ERGO je elegantno dizajniran pomoću visokokvalitetnih materijala udobnih na dodir. Može se lako upariti s ostalim Logitech proizvodima iz premium segmenta, kao što je Logitech CRAFT, prva tastatura s okretnim tasterom, prezenter Logitech Spotlight Presentation Remote ili zvučnici Logitech MX Sound. Udruženi, ovi proizvodi vam daju vrhunsko iskustvo u vašem modernom radnom prostoru.

Cena i dostupnost

Logitech MX ERGO se očekuje u maloprodaji od septembra, po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 109 evra.