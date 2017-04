Logitechova peta uzastopna godina Red Dot nagrada

Logitech je danas objavio da je osvojio devet Red Dot 2017 nagrada za dizajn proizvoda. Ovo je peta uzastopna godina kako je Red Dot prepoznala Logitechov kvalitet u dizajnu proizvoda.

Ovogodišnja ukupna pobeda nadovezuje se na rekord postavljen prošle godine, a uključuje prestižnu „Best of the Best” Red Dot nagradu za dizajn proizvoda u računarstvu i informacijskoj tehnologiji za bežičnu tastaturu Logitech K780, najprestižniju Red Dot nagradu za revolucionarni dizajn,namenjenu najboljem proizvodu u svakoj kategoriji.

Nagrađeni proizvodi u 2017. su:

Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard (Best of the Best)

Logitech Spotlight Wireless Presentation Remote

Logitech BRIO 4K Pro Webcam

Logitech G810 Orion Spectrum

Logitech G Prodigy Series

Logitech POP Home Switch

Logitech BASE

Logitech M720 Triathlon Mouse

Logitech Party Collection

„Integralno smo pristupili dizajnu, a nagrade Red Dot dodatno su nas osnažile u misiji za postizanjem svetske klase u oblasti dizajna”, rekao je Alastair Curtis, direktor dizajna u Logitechu. „Naša opsesija potrošačima našla je svoj put do srca Logitecha.”

Takmičenje Red Dot Award: Product Design, uspostavljeno 1954, ocenjuje najbolje proizvode godine iz celog sveta. Poštujući odabranu grupu proizvoda iz hiljadu zabeleženih svake godine, dobitnici Red Dot nagrade izabrani su od strane međunarodnog žirija koji nastoji da pronađe proizvode koji se značajno ističu po izuzetnom dizajnu.