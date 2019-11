Miele Black Friday akcija

Kompanija Miele se i ove godine pridružuje poznatoj Black Friday maniji, a ovoga puta od 27. novembra do 1. decembra, u svim Miele showroom-ovima i objektima Miele partnera, na popustu će se naći uređaji za negu veša, kuhinjski uređaji i usisivači. Do 20% popusta, u Black Friday duhu, predviđeno je za proizvode u crnoj boji.

Svima koji žele da svoj dom i svoju kuhinju opreme inovativnim i pouzdanim rešenjima, Miele nudi popust na ugradne rerne i ploče za kuvanje, mašine za pranje sudova i kombinovane frižidere sa popustom od čak 40.000 dinara. Iz kategorije uređaja za negu podova, snižene su cene usisivača i Scout RX2 robota. Ukoliko ste od onih koji uživaju u dobroj kafi, pravo je vreme da po specijalnim Black Friday uslovima nabavite elegantan Miele aparat za kafu.

Poznati termin Black Friday (Crni petak) nastao je u SAD i odnosi se na prvi petak nakon Dana zahvalnosti, kojim se uz brojne popuste označava početak božićne sezone kupovine. Tim povodom kompanija Miele rešila je da obraduje svoje potrošače, koji pet dana akcijskih cena mogu iskoristiti u Miele showroom-ovima u Beogradu – u Bulevaru Zorana Đinđića 64 a i Balkanskoj 2.