Miele robot-usisivač sa trostrukom efikasnošću usisavanja Scout RX2

Vodeći svetski proizvođač premijum kućnih aparata, kompanija Miele, u finansijskoj 2017/18 godini ostvarila je prodaju u vrednosti od 4,1 milijardi evra, što predstavlja povećanje od 167 miliona evra, odnosno 4,3 odsto.

U ukupnom rastu, sa 91 milion evra, učestvovala je Steelco Grupa, italijanska podružnica kompanije Miele, koja posluje na polju medicinske tehnologije, a čiji su finansijski pokazatelji prvi put obuhvaćeni izveštajem. U Nemačkoj Miele je povećao prodaju za 2,4 odsto i dodatno unapredio svoju lidersku poziciju na tržištu. Na globalnom nivou zabeležen je dinamičan rast u Aziji, a tokom ovog izveštajnog perioda investicije kompanije iznosile su 272 miliona evra.

Kompanija Miele već treću godinu zaredom ostvaruje znatno veći rast od svog višegodišnjeg proseka, a finansijska 2017/18 godina je imala obećavajući početak. Uprkos kasnijoj stagnaciji tržišta, usled nepovoljnog deviznog kursa, Izvršni odbor kompanije Miele rast od preko četiri odsto smatra veoma uverljivim i pozitivnim signalom.

Poverenje kroz kvalitet i inovacije

Umesto vođenjem kratkotrajnih prodajnih bitki, kompanija Miele još jednom je ostvarila benefit zahvaljujući poštovanju principa kvaliteta i pružanja pogodnosti korisnicima, istakao je Izvršni odbor. Posebno u ovom vremenu, kada se mnogi ljudi osećaju nesigurnim, brend Miele predstavlja zaštitu vrednosti i pouzdanosti. Sa premijerom revolucionarnog novog aparata za kuvanje, Dialog rernom, na IFA 2017 izložbi, Miele je još jednom potvrdio da je lider u inovacijama u svojoj industrijskoj branši.

Tržišna pozicija se dodatno proširila

Miele je u Nemačkoj ostvario prodaju od 1,21 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 2,4 odsto, te ponovo potvrdio poziciju kompanije kao glavnog brenda aparata za domaćinstvo, sa najvećim prometom u maloprodaji električnih uređaja i među kuhinjskim specijalistima. U posmatranom periodu kompanija Miele je još jednom dobila priznanje studije Kundenmonitor Deutschland za najbolju uslugu u svojoj oblasti, koja postavlja kompaniju u vodeću poziciju proteklih 25 godina.

Izvan Nemačke, Miele je znatno povećao promet u Kini; međutim, natprosečni rast primetan je i na tržištima poput Kanade, Austrije i Rusije. U južnoj Evropi, Miele je nastavio sa rastom u Španiji i Grčkoj. SAD i Australija – najveća tržišta kompanije Miele nakon Nemačke – ostvarile su zadovoljavajući rast prometa u domaćoj valuti.

Fokus na digitalizaciji i opčinjenost kuhinjom

Na nivou pojedinačnih grupa proizvoda, prodavaniji u odnosu na prethodnu godinu bili su uređaji za kuvanje, rerne i aparati za kafu i to prvenstveno zbog tržišnog uspeha koji su postigle nove serije modela. U sektoru za negu podova uspešno je startovao robot-usisivač sa trostrukom efikasnošću usisavanja – Scout RX2.

Kompanija Miele značajno je povećala udeo u koreanskoj kompaniji Yujin Robot, koja proizvodi robote-usisivače. Još jedna prekretnica obeležena je incijalnim investicijama podružnice Miele Venture Capital GmbH, osnovane 2017. godine, što kompaniji omogućava preuzimanje uloge u obećavajućim startapima, nudeći nove digitalne usluge, veću kreativnost i udobnost u umreženoj kuhinji. Takođe, sa ciljem jačanja osnove za dalji rast tržišta u nezi veša doneta je odluka o izgradnji postrojenja za proizvodnju mašina za pranje veša u Poljskoj. Proizvodnja u novoj fabrici bi trebalo da otpočne početkom 2020. godine, sa početnom kapacitetom od 250.000 jedinica godišnje i sa oko 400 zaposlenih.

Snažan rast Miele Professional linije

Poslovna jedinica Miele Professional ostvarila je promet od 593 miliona evra, što predstavlja povećanje od 21,4 odsto na godišnjem nivou (isključujući Steelco Grupu čiji rast iznosi 2,9 odsto). Prvi zajednički nastup nakon uključenja italijanske kompanije Steelco u Miele Grupu, sajam medicinske tehnologije Medica u Dizeldorfu održan u novembru 2017, obeležen je podelom nadležnosti – aktivnosti koje se odnose na proširenje poslovanja i opremanje centralnih sterilnih odeljenja za snabdevanja u bolnicama biće sprovedene pod oznakom Steelco, dok će Miele biti fokusiran na ambulante i laboratorije.

Kada je reč o većim mašinama za pranje veša i komercijalnim mašinama za pranje sudova, najnovije serije Benchmark i ProfiLine modela obezbedile su natprosečni rast prometa.

Prvi put više od 20,000 zaposlenih

Do 30. juna 2018. Miele je zaposlio 20.098 radnika, uključujući i 560 zaposlenih u kompaniji Steelco. Na kraju izveštajnog perioda Miele je zaposlio 11.255 radnika u Nemačkoj, što predstavlja porast od 337 FTE ili 3,1 odsto.

Osim toga, kompanija Miele je ove godine prvi put učestvovala u projektu „Great Place to Work“ gde je zauzela prvo mesto u kategoriji poslodavaca sa više od pet hiljada zaposlenih. Kadrovska politika kompanije Miele zasnovana na jednakim mogućnostima dobila je i nagradu „Total E-Quality”.

Značajne investicije u Nemačkoj kao i širom sveta

Ukupna ulaganja Miele Grupe tokom prethodne poslovne godine iznosila su 272 miliona evra, što je za 47 miliona eura ili 20 odsto više u odnosu na godinu koja joj je prethodila, a tokom koje je postavljen rekord u visini ulaganja. Oko dve trećine pomenutih sredstava uloženo je u razvoj novih proizvoda, kao i u proširenje i modernizaciju međunarodne proizvodne mreže Miele Grupe.

Dobar deo sredstava izdvojen je za izgradnju zgrade u proizvodnom pogonu u Guterslohu u kojoj će se nalaziti kancelarije nove poslovne jedinice Smart Home, laboratorijski objekti, te novi objekti za kompanijsku vatrogasnu službu.

Takođe, širom sveta je otvoreno nekoliko novih Miele centara (Miele Experience Center), između ostalog u Brizbejnu, Kalgariju, Dubaiju, Istanbulu i Astani.