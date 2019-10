Miele sponzor Međunarodnog kongresa Održiva arhitektura – energetska efikasnost

Međunarodni kongres i izložba „Održiva arhitektura – energetska efikasnost“, uz podršku kompanije Miele, održan je po drugi put od 4. do 6. oktobra u prostorijama Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.

Osim predavanja 10 eminentnih arhitekata i stručnjaka iz celog sveta u okviru ovog skupa održane su i reprezentativne izložbe radova kao i radionice za mlade arhitekte. Značajan segment skupa bio je posvećen bioklimatskoj i energetskoj rehabilitaciji postojećih zgrada savremenim materijalima, uključujući drvo i reciklirane materijale. Kongres je predstavljao priliku da se razmene iskustva sa najznačajnijim svetskim i domaćim predavačima i stvaraocima, kroz interakciju sa učesnicima, arhitektama, inženjerima i stručnjacima iz različitih oblasti, urbanistima, dizajnerima, umetnicima, studentima iz Srbije, regiona i Evrope, građanskim inicijativama i kreativnom zajednicom kao pokretačima zelene ekonomije i kreativnih industrija.

Podrška kompanije Miele ovom događaju proizilazi iz kontinuirane težnje da se zalaganjem svih strana umanji neracionalna upotreba energije. Imajući na umu činjenicu da energetski efikasni i inovativni kućni aparati daju ključni doprinos većoj održivosti u domovima, kompanija Miele iz godine u godinu nastavlja sa povećanjem energetske efikasnosti svih grupa proizvoda i time daje svoj doprinos smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu.

Miele se kao brend pozicionirao na tržištu sa mašinama za pranje i sušenje veša i sudova, i drugim aparatima za domaćinstvo, a godine usavršavanja i primene najsavremenijih tehničkih rešenja su ove kućne uređaje pretvorile u pravi zaštitni znak. U pogledu ekonomičnosti i uticaja na okolinu, upravo su Miele mašine za pranje veša i sudomašine te koje postavljaju standarde. Generacijom 7000 Miele još jednom čini korak napred i inovira kompletan asortiman ugradnih kuhinjskih uređaja. Sa skoro 3000 novih verzija modela širom sveta, obuhvatajući 15 grupa proizvoda i 10 Miele proizvodnih pogona, ovo predstavlja najveće lansiranje proizvoda u istoriji ove kompanije.