Najmanji i najlakši Canon foto štampača

Canon Europe je danas predstavio Canon Zoemini – lagani prenosni foto štampač džepnog formata sa tehnologijom ZINK™ (zero ink, bez tinte. Canon Zoemini se sa lakoćom povezuje sa aplikacijom Canon Mini Print putem opcije Bluetooth® radi trenutnog štampanja fotografija i slika sa društvenih mreža u nekoliko sekundi. Canon Zoemini štampa personalizovane fotografije dimenzija 5 x 7,6 cm (2 x 3 inča) direktno sa mobilnog telefona, tableta ili aplikacija za društvene mreže.

Canon Zoemini je savršen dodatak za sve koji uživaju u štampanju i deljenju posebnih trenutaka sa porodicom i prijateljima, gde god ih raspoloženje odvede. Canon Zoemini će inspirisati korisnike da oslobode svoju kreativnost zahvaljujući celom nizu trendi filtera, okvira i animiranih efekata putem aplikacije Canon Mini Print koja će se od 5. jula 2018. moći besplatno preuzeti iz prodavnica App Store i Google Play.

Bez obzira da li se radi o posebnim porodičnim okupljanjima, odmoru ili jednostavnim druženjima sa prijateljima, Canon Zoemini podstiče kreativnost fotografijama koje se lako štampaju i funkcionišu kao nalepnice kojima se mogu personalizovati stvari u svakodnevnoj upotrebi, poput prenosnih računara, kućišta mobilnih telefona, torbi, ogledala ili zidova u spavaćoj sobi. Moguće je ukrasiti i školske torbe fotokolažom prijatelja, porodice, ljubimaca, pa čak i pažljivo izrađenih selfija.

Ovaj kompaktni i elegantni uređaj koji lako stane u dlan dolazi u tri uzbudljive i žive boje: ružičasto zlatnoj/beloj, beloj/srebrnoj i crnoj/tamnosivoj.

Canon Zoemini krasi tehnologija ZINK™ što znači da troši nula tinte. Ovaj prenosni štampač sa punjivom baterijom dolazi sa početnim paketom od 10 fotopapira Canon ZINK™ (sa pozadinom koja može da se odvoji radi lepljenja, bez razmrljavanja, otpornih na vlagu i cepanje), dok dodatni papir može da se kupi u pakovanjima od 20 ili 50 komada.

Aplikacija Canon Mini Print donosi i funkciju popločavanja za stvaranje velikih postera ili slika sačinjenih od četiri ili devet štampanja kao i preko deset jedinstvenih šablona za kolaže na kojima se štampaju slike dimenzija 2 x 3 inča. Od retro selfija do zaigranih filtera sa životinjskim licima, Canon Zoemini omogućava podešavanje i brzu štampu uspomena.

Osim objave na mrežama Instagram i Facebook, aplikacija Canon Mini Print omogućava korisnicima da se povežu sa servisima Google Photos i Dropbox tako da su u mogućnosti da štampaju fizičke kopije svojih najvrednijih uspomena dok su u pokretu.

Težine od samo 160 g i dimenzija 118 mm x 82 mm x 19 mm, Canon Zoemini će moći da se kupi od 5. septembra 2018.

Glavne karakteristike

kompaktan, tanak i lagan, može stati u džep ili malu torbu

inspiriše kreativnost trendi filterima, okvirima i animacijama

štampa fotografije otporne na cepanje dimenzija 5 x 7,6 cm (2×3 inča) koristeći inovativnu tehnologiju ZINK™ bez tinte

štampa fotografije nalepnice za ukrašavanje zidova, prenosnih računara i ogledala

putem opcije Bluetooth® se jednostavno povezuje sa aplikacijom Canon Mini Print (iOS i Android)

Pakovanje sadrži:

foto štampač* Canon Zoemini (ružičasto zlatna/bela, bela/srebrna i crna/tamnosiva)

jedan paket fotopapira Canon ZINK™ (10 listova fotopapira i 1 SMART SHEET™)

mikro USB kabl za punjenje (USB A na mikro)

vodič za brzi početak rada

garantni list