Najnovija Dell tehnologija stigla u Holivud

Dell s ponosom predstavlja saradnju sa kompanijom Marvel Studios na filmu „Ant-Man and The Wasp” koji će se naći u bioskopima ovog leta.

Sličnih fan baza, ove dve kompanije udružiće snage kako bi uzbuđenje oko tehnologije prenele u pop kulturu. Od odela Ant-Mena do laboratorije Henka Pima, tehnologija igra jednu od glavnih uloga u ovom filmu.

„Ono što je dobro kod ove saradnje je što tehnologiju koju gledaoci vide na ekranu čini opipljivijom“, rekla je Mindi Hamilton, senior potpredsednik za globalna partnerstva i marketing kompanije Marvel. „Možda još uvek ne možemo da reprodukujemo tehnološka dostignuća Henka Pima, ali se nadamo da će film inspirisati ljude da pomeraju granice mogućeg, kao što to rade i naši superheroji“.

Ova uzbudljiva saradnja seže i iza kamere, gde Dell hardver igra ključnu ulogu kreiranju vizuelnih efekata u filmu. Marvel Studios objavio je listu artista koji su radili na kreiranju vizuelnih efekata, a nekoliko njih koristilo je Dell tehnologiju, uključujući Dell EMC PowerEdge servere i Dell Precision radne stanice, kao osnovnu infrastrukturu koja pruža ogromnu računarsku moć i kapacitete za skladištenje, koji su dizajnerima vizuelnih efekata neophodni za „oživljavanje“ likova i ambijenata.

Artisti u studiju DNEG, koji su radili na filmu „Ant-Man and The Wasp“ oslanjaju se na Dell Precision radne stanice za front-end operacije. Vodeća u industriji, Dell Precision linija omogućava kreatorima da stvaraju i menjaju nove storytelling metode. Samo u studiju DNEG u Vankuveru, koristi se više od 300 Dell Precision radnih stanica za stvaranje moćnih efekata.

Zamislite trku automobilima kroz San Francisko, trenutak kada se Ant-Man i The Wasp smanjuju ili kompleksne scene iz laboratorije u kojima duhovi prolaze kroz zidove – Dell tehnologija je učinila da ove ideje postanu stvarnost.

Celokupna lista Dell tehnologije koju je DNEG koristio za kreiranje efekata za ovaj film obuhvata Dell Precision 7910 radne stanice, Dell EMC PowerEdge R630 servere sa MD3460 RAIDs, Dell EMC PowerEdge M1000e bladecentre, kao i stotine Dell monitora.

Tehnologija igra integralnu ulogu u filmu „Ant-Man and The Wasp“, te će fanovi, ovog leta, na velikom ekranu moći da vide novi Dell G5 15, moćan gejming laptop koji omogućava odlične performanse u igri i zapanjujuće vizuelne efekte, kao i nagrađivani XPS 13. Dell uređaji se nekoliko puta pojavljuju u filmu, na primer u laboratoriji Henk Pima i u kancelarijama X-CON-a.

„Oduševljeni smo saradnjom sa kompanijom Marvel Studios na filmu „Ant-Man and The Wasp“, gde smo pokazali moć tehnologije“, rekao je Gerri Tunnell, viši potpredsednik Client Solutions marketinga u kompaniji Dell. „Postoji mnogo sličnosti među našim brendovima i ljudima koji vole naš rad. Na primer, naš cilj je da korisnike, od gejmera do artista vizuelnih efekata, tehnologijom visokih performansi inspirišemo da rade u cilju ljudskog napretka, baš kao što se junaci ovog filma, oslanjaju na tehnologiju kako bi svet učinili boljim mestom“.

Dell je i pokrenuo globalnu reklamnu kampanju povodom filma „Ant-Man and The Wasp“ te će Marvelovi fanovi u reklamnom spotu imati prilike da vide novi Dell G5 laptop, koji hardcore gejmerima pruža još moćniji doživljaj igranja.

Kompanija Dell podržava naučne, tehnološke, inženjerske i matematičke inicijative

Na osnovu rezultata 2030 istraživanja kompanije Dell, kompjuterska nauka i kompjutersko razmišljanje biće potrebne veštine na radnom mestu, međutim, Dell smatra da se ove veštine ne razvijaju dovoljno. Kako bi podržao nove generacije, Dell je od 2014. donirao više od 50 miliona dolara za naučne, tehnološke, inženjerske i matematičke inicijative širom sveta. Dell je putem partnertava i saradnje sa kupcima, omogućio milionima dece i mladih pristup tehnologiji i resursima potrebnim za istraživanje ovih disciplina.

Dell planira da iskoristi „Ant-Man and The Wasp“ kako bi podstakao dečake i devojčice da istraže polje nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike, sa fokusom na računarsku nauku i računsko razmišljanje.