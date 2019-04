Najnoviji Canon štampači sa dopunjivim rezervoarima mastila za ekonomično štampanje

Canon Europe najavljuje tri kompaktna i cenovno isplativa štampača sa dopunjivim rezervoarima mastila koji proširuju Canon-ovu postojeću lepezu proizvoda PIXMA G serije. Osmišljeni za korišćenje u maloj kancelariji ili kod preduzetnika koji rade od kuće, Canon PIXMA G6040 je multifunkcijski štampač u boji sa mogućnostima skeniranja i kopiranja i sa praktičnim prednjim panelom koji može da menja nagib i koji ima dvoredni LCD.

Dodatno, Canon PIXMA G5040 je jednofunkcijski štampač u boji sa ethernet mrežom radi bezbedne konekcije i sa Wi-Fi mrežom radi povezivanja sa pametnim uređajima. Konačno, Canon-ova PIXMA GM2040 je jednofunkcijski crno-beli štampač sa dopunjivim rezervoarom mastila koji pruža niske troškove rada i visoku produktivnost za firme koje većinom imaju potrebe za monohromatskom štampom.

Svaki štampač dizajniran je za zahteve česte kancelarijske upotrebe, uz bolji kvalitet, brzu štampu i kompetitivne troškove rada. Zahvaljujući unapređenim flašicama za mastilo bez nereda, rezervoarima za mastilo velikog obima štampe i širokim nizom mogućnosti povezivanja, Canon-ovi najnoviji štampači PIXMA G-serije pružaju vlasnicima malih preduzeća beskompromisni kvalitet i opsežnu funkcionalnost.

Bez obzira da li se radi o agentu za nekretnine koji štampa detalje o imovini ili o lancu restorana koji štampa dnevne menije, troškovi ostaju niski zahvaljujući Canon-ovim rezervoarima za mastilo velikog obima. Oni su u stanju da pruže do 18.000 strana iz samo tri boce crnog mastila ili 7.700 strana iz kompleta u boji Canon PIXMA G6040 i Canon PIXMA G5040[1] , što smanjuje prekide u radu i štedi vreme tako što eliminiše potrebu za stalnom kupovinom kertridža sa mastilom, a smanjuje i trošak štampe po stranici.

Sva tri štampača podižu produktivnost do maksimuma zahvaljujući automatskoj dvostranoj štampi i kapacitetu od 350 listova običnog papira, što maksimalno smanjuje dopunjavanje papira i smanjuje troškove nabavke papira. Kada mastilo konačno počne da ponestaje, užurbane firme mogu da iskoriste prednost Canon-ovih unapređenih boca za mastilo koje ne zahtevaju stiskanje i koje su posebno dizajnirane za brzo dopunjavanje kako bi se maksimalno smanjilo vreme tokom kojeg se ne štampa.

Poslovanja sa velikim dnevnim zahtevima za štampom mogu da imaju korist od brzina do 13 otisaka u minuti monohromatski i 6,8 otisaka u minuti u boji za štampače Canon PIXMA G6040 i Canon PIXMA G5040[2] . Ove marginalne dobiti mogu da se kombinuju i da daju znatno povećanje produktivnosti.

Uštede u troškovima i dobici u produktivnosti koje pružaju ovi novi štampači PIXMA G-serije ne znače da postoje kompromisi po pitanju kvaliteta. Canon-ovo zasebno pigment crno mastilo sa novom formulom pravi oštar, jasan i čist tekst dokumenta, savršen za pravljenje dokumenata i prezentacija profesionalnog izgleda. Canon PIXMA G6040 i Canon PIXMA G5040 mogu takođe da proizvedu živopisne fotografije bez bordure u veličinama do A4, a štampa fotografije od 10×15 cm traje oko 37 sekundi[3] .

Svaki štampač takođe pruža pametno i zgodno štampanje putem Canon PRINT aplikacije za iOS i Android, kao i mogućnost da se štampa iz oblaka pomoću usluge PIXMA Cloud Link, uključujući Google Drive, Dropbox i Evernote. Uvodeći još više fleksibilnosti u ceo proces, vlasnici štampača Canon PIXMA G6040 i Canon PIXMA G5040 mogu da štampaju bežično i direktno sa pametnog uređaja pomoću standarda AirPrint (iOS), Mopria (Android) ili Windows 10 Mobile. Za firme kojima je potrebna bezbednija konekcija, dostupno je takođe Ethernet povezivanje.

Vlasnici malih preduzeća koji žele da se prošire na više lokacija mogu daljinski da prate svaki od ovih štampača pomoću Canon-ovog softvera Management Information Base, koji je dostupan na mreži. Sistem omogućava da sa jedne lokacije proveravaju nivoi mastila i broj odštampanih stranica tako da nove boce mastila i papir mogu da se ponovo naruče pre nego što se istroše.

Canon PIXMA G6040 i Canon PIXMA G5040 kompatibilni su sa velikim brojem novih medija, uključujući magnetni fotopapir, fotopapir sa lepljivom pozadinom i kvadratni fotopapir od 3,5 x 3,5 inča (8,9 x 8,9 cm), što je odlično za one koji žele da budu kreativni koristeći štampač kod kuće.

Zahvaljujući Canon-ovom najnovijem nizu štampača velikog obima štampe sa dopunjivim rezervoarima za mastilo, mala preduzeća ili kućne kancelarije mogu da uživaju u cenovno isplativoj produktivnosti i velikim obimima štampe bez potrebe za kompromisom po pitanju kvaliteta.

Canon PIXMA G6040, Canon PIXMA G5040 i Canon PIXMA GM2040 biće dostupni putem Canon-ove prodavnice na mreži i kod zvaničnih Canon distributera od juna 2019.

Canon PIXMA G6040 ključne karakteristike:

Integrisani rezervoari za mastilo Četiri dopunjiva rezervoara za mastilo velikog obima štampe

Veliki broj odštampanih stranica 000 strana iz 3 boce sa crnim mastilom ili 7.700 strana iz kompleta kolor mastila 1

Kapacitet od 350 listova Veliki kapacitet običnog papira podeljen je između prednje kasete od 250 listova i zadnjeg ubacivača od 100 listova

Štampa, kopiranje i skeniranje

Kompatibilan sa Easy Ink podsetnicima za dostavu

Canon PIXMA G5040 ključne karakteristike:

Integrisani rezervoari za mastilo Četiri dopunjiva rezervoara za mastilo velikog obima štampe

Veliki broj odštampanih stranica 000 strana iz 3 boce sa crnim mastilom ili 7.700 strana iz kompleta kolor mastila 1

Kapacitet od 350 listova Veliki kapacitet običnog papira podeljen je između prednje kasete od 250 listova i zadnjeg ubacivača od 100 listova

Štampa u boji

Kompatibilan sa Easy Ink podsetnicima za dostavu

Canon PIXMA GM2040 ključne karakteristike:

Integrisan rezervoar za mastilo Dopunjiv rezervoar za mastilo velikog obima štampe

Veliki broj odštampanih stranica 000 strana iz 3 boce sa crnim mastilom 1

Kapacitet od 350 listova Veliki kapacitet običnog papira podeljen je između prednje kasete od 250 listova i zadnjeg ubacivača od 100 listova

Crno-bela štampa

Kompatibilan sa Easy Ink podsetnicima za dostavu

[1] Broj strana koji može da odštampa boca sa mastilom koja se koristi za početnu postavku niži je od zamenskog, zato što se određena količina mastila koristi da bi se glava za štampu napunila prilikom postavke. Broj odštampanih strana je procenjena vrednost zasnovana na Canon-ovom individualnom metodu testa koji koristi ISO/IEC 24712 tabelu boja i simulaciju kontinualne štampe sa zamenskim bocama mastila nakon početne postavke.

Broj odštampanih crno-belih strana i strana u boji ne treba da se kombinuje.

Broj odštampanih strana znatno varira u zavisnosti od sadržaja koji se štampa i drugih faktora.

Broj odštampanih strana je procenjena vrednost zasnovana na Canon-ovom individualnom metodu testa koji koristi ISO/IEC 19752 monohromatsku tabelu i simulaciju kontinualne štampe sa zamenom nakon početne postavke.

[2] Izmereno internacionalnim standardima u podrazumevanom režimu. Tokom uzastopnog štampanja, štampač može da uspori rad kako bi sprečio rast unutrašnje temperature.

[3] Brzina štampe fotografija zasnovana je na podrazumevanom podešavanju koristeći ISO/JIS-SCID N2 na fotopapiru Photo Paper Plus Glossy II i ne uračunava vreme obrade podataka na računaru.