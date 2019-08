Najnoviji LG AI televizor i audio inovacije osvojili najznačajnije EISA nagrade

– LG Electronics (LG) još jednom je dobio priznanje za izuzetne proizvode za kućnu zabavu od Ekspertskog udruženja za sliku i zvuk (EISA), najveće svetske organizacije časopisa koji se bave potrošačkom elektronikom, a koju predstavlja 55 publikacija iz 29 zemalja. Na ovogodišnjoj dodeli nagrada EISA, četiri LG proizvoda – LG OLED TV (model OLED65E9), LG NanoCell TV (model 65SM9000), LG Soundbar (model SL8YG), LG XBOOM Go (model PK7) – posebno su izdvojeni zbog izuzetnih performansi, inovativnog dizajna i vrednosti za potrošače.

LG OLED TV AI ThinQ dobitnik je nagrade EISA BEST PREMIUM OLED TV 2019-2020, što znači da je ovo osma godina zaredom kako LG OLED TV osvaja prvo mesto u ovoj kategoriji. Dobitnik prestižne zlatne nagrade iF Design Award ranije ove godine, televizor E serije od 65 inča oslanja se na inteligentni procesor druge generacije α (Alpha) 9 Gen 2 kompanije LG. Napredni čip pruža još bolji kvalitet slike i zvuka podržan veštačkom inteligencijom (AI), nadovezujući se na beskonačni kontrast i precizno izražene boje po kojima je poznata OLED tehnologija kompanije LG. Žiri EISA pohvalio je besprekorni dizajn modela OLED 65E9 čiji je sastavni deo prozirno staklo kojim se stvara iluzija ekrana koji pluta u vazduhu, čime televizor postaje atraktivni dodatak svakom prostoru.

LG NanoCell TV AI ThinQ osvojio je najveće priznanje EISA SMART HOME TV 2019-2020 za izuzetne vizuelne i audio performanse zahvaljujući NanoCell displej tehnologiji, Full Array Local Dimming (FALD) i procesoru α7 Gen 2. Žiri EISA bio je impresioniran unapređenim korisničkim iskustvom i izrazitom lakoćom korišćenja koje pružaju AI ThinQ platforma kompanije LG i nesmetana integracija Google Asistenta i asistenta Amazon Alexa.

LG Soundbar i prenosivi zvučnik LG XBOOM Go dobitnici su u kategorijama EISA SOUNDBAR 2019-2020 i EISA MOBILE SPEAKER 2019-2020 za izuzetan kvalitet zvuka koji je rezultat saradnje kompanije LG i britanske kompanije Meridian, koja je poznata po pružanju zvuka visokog kvaliteta.

„Čast nam je što je našim inovativnim vizuelnim i audio proizvodima odala priznanje organizacija koja uživa veliki ugled i poverenje kao što je EISA”, izjavio je Brajan Kvon, predsednik kompanija Mobile Communications i Home Entertainment u LG-ju. „Nastavićemo da rastemo i da zahvaljujući našim stalnim investicijama u inovacije potrošačima predstavljamo inteligentna rešenja za kućnu zabavu koja život čine boljim”.

Posetnici IFA štanda kompanije LG u Hali 18 sajma Messe Berlin imaće priliku da od 6. do 11. septembra vide izložene sve proizvode kojima je udruženje EISA dodelilo nagrade.